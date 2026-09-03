'Mel' Zelaya fue intervenido quirúrgicamente para extraer líquido del corazón

Tegucigalpa, Honduras.- El expresidente Manuel Zelaya Rosales fue intervenido quirúrgicamente en un hospital privado de Tegucigalpa para sustraer el exceso de líquido en su corazón, así lo informó el exjefe de Estado.

Mediante sus redes sociales, Zelaya detalló que se encuentra bien y el proceso de recuperación será de siete días.

"Al pueblo hondureño y la comunidad internacional: Les informo que el día miércoles 2 de septiembre, con pleno éxito y sorpresivamente, esta madrugada fui intervenido quirúrgicamente para sustraer el exceso de líquido que rodea el corazón, conocido como pericarditis, en un hospital de nuestro país", indicó.