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'Mel' Zelaya fue intervenido quirúrgicamente para extraer líquido del corazón

El expresidente fue diagnosticado con pericarditis y tuvo que ser intervenido en un hospital privado de Tegucigalpa

  • Actualizado: 03 de septiembre de 2026 a las 06:21
'Mel' Zelaya fue intervenido quirúrgicamente para extraer líquido del corazón

El expresidente Zelaya dijo que estará siete días en recuperación.

Foto: Cortesía redes

Tegucigalpa, Honduras.- El expresidente Manuel Zelaya Rosales fue intervenido quirúrgicamente en un hospital privado de Tegucigalpa para sustraer el exceso de líquido en su corazón, así lo informó el exjefe de Estado.

Mediante sus redes sociales, Zelaya detalló que se encuentra bien y el proceso de recuperación será de siete días.

"Al pueblo hondureño y la comunidad internacional: Les informo que el día miércoles 2 de septiembre, con pleno éxito y sorpresivamente, esta madrugada fui intervenido quirúrgicamente para sustraer el exceso de líquido que rodea el corazón, conocido como pericarditis, en un hospital de nuestro país", indicó.

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Tras la operación de una hora, 'Mel' estuvo acompañado por la presidenta Xiomara Castro y otros familiares.

"Gracias a Dios y a la intervención oportuna de los profesionales médicos, la operación duró una hora y fue un éxito, por lo cual me encuentro fuera de peligro. La rehabilitación está programada para 7 días. No se extienden más detalles por motivos de seguridad. Les mantendré informados", cerró Zelaya.

La pericarditis es una inflamación e irritación del pericardio, membrana en forma de saco que rodea y protege el corazón.

Esta afección cardíaca produce fiebre leve, fatiga, tos y dificultad para respirar.

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Tras dejar Casa de Gobierno, la pareja presidencial regresó al departamento de Olancho donde tienen propiedades. Hace unas semanas, Manuel Zelaya Rosales dijo que "nosotros prácticamente no tenemos ingresos más que las tierras, tierras que está trabajando Xiomara".

"Varios lotes que tenemos es de lo que yo vivo, algunos ya están vendidos y comprometidos", añadió 'Mel' en julio pasado.

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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