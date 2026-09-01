131 bienes: JOH y Ana García anuncian que van por la devolución de sus propiedades

Tras dictarse un sobreseimiento definitivo por parte de un juzgado, el expresidente Juan Orlando Hernández y su esposa, Ana García, anunciaron que van por la recuperación de sus bienes. ¿Cuántos y cuáles son?
Hernández y su esposa afirmaron que ahora pelearán por los bienes que le fueron incautados al expresidente, quien inició su proceso de extradición hacia Estados Unidos.
En marzo del 2024, el Ministerio Público informó que se hizo privación definitiva de dominio sobre 131 bienes considerados de origen ilícito inscritos a nombre del expresidente Juan Orlando Hernández Alvarado y su esposa Ana Rosalinda García Carías, entre otras personas de su círculo cercano.
Estos se dividían en 32 bienes inmuebles, 19 sociedades mercantiles y 80 productos financieros, identificados por el Ministerio Público en los departamentos de Francisco Morazán, Olancho y Lempira.
Cuyos titulares de derecho, además del exmandatario y su esposa, son: su madre María Elvira Alvarado Castillo, sus hermanos, Hilda Rosario (fallecida), Aixa Marlene y Juan Antonio Hernández Alvarado, también figura su otro hermano, José Amílcar Hernández Flores, y otros parientes.
En su momento, la Fiscalía señaló que la solicitud presentada ante los tribunales se fundamentó en presuntas vinculaciones con personas relacionadas con el narcotráfico, además de transacciones financieras y la constitución de sociedades que forman parte de las líneas de investigación desarrolladas por los equipos especializados.
En julio pasado, el equipo legal del expresidente Juan Orlando Hernández dio un nuevo paso en su intento por recuperar los bienes asegurados por el Estado hondureño al solicitar asistencia jurídica internacional, un mecanismo con el que espera incorporar nuevas pruebas al proceso de privación de dominio que enfrenta su cliente.
La abogada Angie Colindres explicó que el objetivo es obtener el indulto presidencial concedido en Estados Unidos y la certificación de que el expediente judicial en ese país quedó sin efecto.
De acuerdo con la profesional del derecho, la defensa considera que, si esa información es incorporada al expediente, el tribunal hondureño contará con nuevos elementos para analizar el futuro de los bienes asegurados.
Colindres sostuvo que la acción de privación de dominio promovida en Honduras estuvo ligada al proceso penal que enfrentó Hernández en Estados Unidos, por lo que estima que el escenario actual es distinto.
La abogada señaló que, según la posición de la defensa, el caso estadounidense fue "cerrado y desestimado de forma total", por lo que corresponde que el juzgado valore esa documentación antes de resolver sobre las propiedades.
En ese sentido, aseguró que "lo que procede es que el juzgado valore todos esos medios probatorios", al considerar que ya no existirían las circunstancias que dieron origen al aseguramiento de los bienes.