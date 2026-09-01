'Mel' Zelaya tras aprobación de Ley de Justicia Energética: "La ENEE volverá a ser pública en 2029"

Tegucigalpa, Honduras.- Manuel Zelaya Rosales, expresidente de Honduras, se pronunció luego que el Congreso Nacional aprobara con 78 votos la Ley de Justicia Energética. El exjefe de Estado lamentó la aprobación de la normativa y tildó de "piratas" a algunas personas que buscan asaltar la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE). "Este 1 de septiembre, cuando Honduras inicia el mes de la independencia, los nuevos piratas asaltan la última gran empresa pública del pueblo hondureño: la ENEE", inició diciendo.

Zelaya añadió que "el Estado, mediante una ley aprobada en el Congreso Nacional, (sin contar con Libre y algunos liberales) renunció a su obligación de defender lo público y entrega el control estratégico de la energía a voraces corporaciones económicas". Según apuntó el presidente de Honduras entre el 2006 al 2009, haber aprobado esta ley dará pie a una privatización de la estatal eléctrica. "Es la restauración del viejo modelo privatizador que durante décadas y después del fatídico golpe, 2009, convirtieron los derechos del pueblo en negocios de particulares. La democracia liberal evidentemente ha fracasado en Honduras, cuando el pueblo asiste a las urnas, pero otros deciden, quién gobierna sin contar los votos".

Añadió que "el poder ya no se conquista popularmente: las élites controlan políticos e instituciones, y utilizan juicios espurios para concentrar los poderes del Estado". 'Mel' aprovechó para tocar el tema de Fernando Cerimedo, quien fue asesor del Partido Nacional en las elecciones generales de noviembre y hoy enfrenta un proceso judicial en Bolivia.

1 de septiembre mes de la Independencia



Este 1 de septiembre, cuando Honduras inicia el mes de la Independencia, los nuevos piratas asaltan la última gran empresa pública del pueblo hondureño: la ENEE.



El Estado, mediante una ley aprobada en el Congreso Nacional, ( sin contar... — Manuel Zelaya R. (@manuelzr) September 1, 2026

"Las revelaciones sobre Fernando Cerimedo en Honduras deben investigarse hasta llegar a la verdad y sus últimas consecuencias. No hay democracia cuando Washington interviene, señala ganadores; Donald Trump indulta a Juan Orlando Hernández y después vienen las fuerzas políticas y económicas a repartirse el botín".