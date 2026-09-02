Lluvias y chubascos se esperan este jueves en el occidente y sur de Honduras

Tegucigalpa, Honduras.- Los remanentes de una onda tropical y la brisa del océano Pacífico provocarán este jueves 3 de septiembre lluvias y chubascos débiles a moderados y dispersos en las regiones occidente y sur de Honduras.
En el resto del territorio nacional se esperan precipitaciones débiles y aisladas, según el pronóstico brindado por Luis Fonseca, pronosticador de turno de Cenaos.
“Los remanentes de una onda tropical y la brisa del océano Pacífico sobre el territorio nacional estarán produciendo lluvias y chubascos débiles a moderados y dispersos sobre las regiones occidente y sur”, informó Fonseca.
El pronosticador agregó que para las demás regiones del país se esperan “precipitaciones débiles aisladas”.
En cuanto al estado del mar, el pronóstico indica oleajes de entre uno y tres pies tanto para el litoral Caribe como para el golfo de Fonseca.
Para el Distrito Central se espera una temperatura máxima de 30 C° y una mínima de 20 C°. En la región central, la máxima será de 32 C° y la mínima de 22 C°.
La región insular registrará una temperatura máxima de 31 C° y una mínima de 29 C°, mientras que en la región norte se esperan 35 C° como máxima y 24 C° como mínima.
En la región oriental, la temperatura máxima será de 33 C° y la mínima de 20 C°. Para la región sur se pronostica una máxima de 40 C° y una mínima de 26 C°.
En la región occidental, las temperaturas oscilarán entre una máxima de 30 C° y una mínima de 16 C°, de acuerdo con el pronóstico de Cenaos.
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