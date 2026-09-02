Lluvias y chubascos se esperan este jueves en el occidente y sur de Honduras

Tegucigalpa, Honduras.- Los remanentes de una onda tropical y la brisa del océano Pacífico provocarán este jueves 3 de septiembre lluvias y chubascos débiles a moderados y dispersos en las regiones occidente y sur de Honduras.

En el resto del territorio nacional se esperan precipitaciones débiles y aisladas, según el pronóstico brindado por Luis Fonseca, pronosticador de turno de Cenaos.

“Los remanentes de una onda tropical y la brisa del océano Pacífico sobre el territorio nacional estarán produciendo lluvias y chubascos débiles a moderados y dispersos sobre las regiones occidente y sur”, informó Fonseca.

El pronosticador agregó que para las demás regiones del país se esperan “precipitaciones débiles aisladas”.