Hasta 10 hondureños estarían a la espera de asilo fuera de Estados Unidos

Tegucigalpa, Honduras. -Al menos tres hondureños que solicitaron asilo o protección en Estados Unidos fueron trasladados a terceros países mientras esperan una resolución sobre sus casos, confirmó a EL HERALDO la Cancillería de la República. Las autoridades de la Cancillería indicaron que ya identificaron a tres hondureños en esa situación; sin embargo, el número podría ser mayor. Hasta ahora, Cancillería ha establecido comunicación directa con tres compatriotas, informó a EL HERALDO Flabia Zamora, directora general de Asuntos Consulares de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Dos de ellos se encuentran en Senegal, África, entre ellos Brayan Omar Sánchez, mientras que el tercero permanece en un país de Sudamérica. La funcionaria aclaró que el número podría ser mayor, aunque estimó que no superaría los 10 hondureños. “En estos últimos días hemos tenido esos contactos con estas tres personas que le menciono. Sin embargo, puede haber un estimado no mayor a 10 hondureños que hayan podido ser removidos a un tercer país seguro”, reveló la funcionaria.

Zamora detalló que estos casos están relacionados principalmente con personas que iniciaron procesos de asilo o protección pendientes en Estados Unidos y que, mediante el acuerdo de Tercer País Seguro, el Gobierno estadounidense los envía a otras naciones donde deben esperar la resolución de sus procesos. Esto significa que estas personas dejan de permanecer en territorio estadounidense durante la espera y quedan sujetas a las leyes y procedimientos del país receptor, aunque sus procesos migratorios continúen vinculados a Estados Unidos. La funcionaria señaló que las autoridades hondureñas deben respetar las normas de confidencialidad que protegen la información de quienes han solicitado asilo, por lo que no pueden revelar los nombres ni los países donde se encuentran algunos de los compatriotas. También indicó que algunos de ellos han manifestado estar bien y dispuestos a esperar la resolución de sus procesos en los países donde fueron trasladados.



El caso de Brayan

La situación de Brayan Omar Sánchez se conoció luego de que el hondureño denunciara que fue trasladado desde Estados Unidos hacia África, mientras espera la resolución de su solicitud de asilo. Zamora confirmó que Cancillería ha mantenido comunicación con él y sus familiares para conocer su situación y ofrecerle asistencia. Según explicó, Honduras le ofreció al compatriota la posibilidad de regresar al país, pero el hondureño rechazó la alternativa porque su intención es volver a Estados Unidos.

Al hondureño también se le ofrecieron, a través del acuerdo con Estados Unidos, opciones para trasladarse a Guatemala o México, pero no aceptó esas alternativas. La Dirección de Asuntos Consulares aseguró que Cancillería continuará dando seguimiento al caso y mantendrá abierta la posibilidad de facilitar el retorno de Brayan a Honduras si en algún momento cambia de decisión.



Cancillería busca identificar más casos

Ante la posibilidad de que haya más hondureños en una situación similar, Cancillería hizo un llamado a los familiares de compatriotas que puedan encontrarse en estas circunstancias para que se comuniquen con los consulados.