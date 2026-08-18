Honduras recibe a 86 migrantes deportados de Estados Unidos en vuelo militar

Tegucigalpa, Honduras.- Al menos 86 migrantes, entre ellos 50 hondureños y 36 mexicanos, arribaron a Honduras en un avión militar procedente de Fort Lauderdale, Florida, tras ser deportados de Estados Unidos. Los connacionales fueron trasladados al país como parte de los procesos de retorno de personas migrantes deportadas desde territorio estadounidense. Con la llegada de este grupo, el número de hondureños retornados por vía aérea se ubicó en 28,001 compatriotas, de acuerdo con el registro acumulado hasta la fecha.

El ingreso se suma a los vuelos de deportación que Estados Unidos ha mantenido hacia Honduras durante 2026, en medio del endurecimiento de las medidas migratorias y de los operativos dirigidos contra personas que no cuentan con un estatus legal para permanecer en ese país. A su llegada, los hondureños retornados son sometidos al proceso de recepción correspondiente, que incluye registro, revisión de documentación y orientación antes de trasladarse hacia sus lugares de origen. El flujo de retornados mantiene bajo atención a las autoridades hondureñas ante la posibilidad de que continúe aumentando el número de connacionales enviados desde Estados Unidos durante los próximos meses. Elsy Reyes, coordinadora de la Defensoría de Movilidad Humana del Conadeh, señaló que "la situación es crítica porque ya existe un antecedente de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos que avala la facultad del gobierno estadounidense para poner fin al TPS sin posibilidad de reversión judicial".