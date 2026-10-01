Inicia el proyecto de alcantarillado sanitario en la colonia Arturo Duarte

Tegucigalpa, Honduras.- Un proyecto de alcantarillado sanitario comenzó a ejecutarse en la colonia Arturo Duarte, en el Distrito Central (DC), como parte de las obras destinadas a mejorar el sistema de saneamiento de este sector. La obra ya cuenta con el desembolso de fondos y actualmente se encuentra en su etapa inicial de ejecución, de acuerdo con la información proporcionada por la Unidad Municipal de Agua Potable y Saneamiento (UMAPS). El proyecto contempla diferentes tipos de trabajos, sin embargo, todos están enfocados en mejorar el sistema de alcantarillado sanitario de la colonia, ya que se encuentra sumamente deteriorado.

Según la planificación inicial proporcionada por las autoridades, la obra tendrá un período de ejecución de 23 meses, es decir, tardará casi dos años para completarse. No obstante, las autoridades no descartan que el cronograma pueda cambiar en los próximos días debido a las condiciones climáticas que afectan el Distrito Central. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

Proyecto de una administración anterior

El proyecto fue elaborado durante una administración anterior y permaneció como una obra pendiente hasta contar con el desembolso que permitió iniciar su ejecución. Con el comienzo de los trabajos, la intervención entra ahora en su fase inicial de ejecución, con un período previsto de casi dos años para completar las obras de saneamiento. En la zona ya se puede ver maquinaria pesada retirando tierra y una gran cantidad de personal de la UMAPS realizando trabajos complementarios.