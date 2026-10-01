¿Dónde y para qué usan las alcaldías la maquinaria? Repórtelo aquí

Tegucigalpa, Honduras.- La Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT) habilitó una plataforma en línea para que los hondureños puedan reportar el uso que las alcaldías dan a la maquinaria entregada por el Gobierno.

La herramienta se denomina Reporta Honduras y permite a los ciudadanos informar sobre incidencias relacionadas con la maquinaria vial y enviar evidencia directamente al sistema de supervisión de la SIT.

La plataforma forma parte de las medidas de seguimiento al programa de maquinaria municipal, mediante el cual el Gobierno comenzó a dotar de equipo pesado a las alcaldías del país para atender caminos, ejecutar obras comunitarias, responder a emergencias y cubrir otras necesidades de los municipios.

El programa contempla la entrega progresiva de kits de maquinaria a las 298 municipalidades. En la primera etapa, 81 alcaldías fueron beneficiadas con 126 máquinas, entre ellas 58 retroexcavadoras, 51 motoniveladoras y 17 tractores de oruga.

Sin embargo, la entrega del kit no significa que todo el equipo llegue de una sola vez a cada municipalidad. De acuerdo con la información, en esta primera fase algunas alcaldías están recibiendo una o dos máquinas, mientras continúa la incorporación progresiva del resto del equipo.

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El programa completo contempla una inversión superior a los 178 millones de dólares y la llegada progresiva de entre 2,000 y 2,100 máquinas destinadas a fortalecer la capacidad operativa de los gobiernos municipales.