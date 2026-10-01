¿Dónde y para qué usan las alcaldías la maquinaria? Repórtelo aquí

Tegucigalpa, Honduras.- La Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT) habilitó una plataforma en línea para que los hondureños puedan reportar el uso que las alcaldías dan a la maquinaria entregada por el Gobierno.
La herramienta se denomina Reporta Honduras y permite a los ciudadanos informar sobre incidencias relacionadas con la maquinaria vial y enviar evidencia directamente al sistema de supervisión de la SIT.
La plataforma forma parte de las medidas de seguimiento al programa de maquinaria municipal, mediante el cual el Gobierno comenzó a dotar de equipo pesado a las alcaldías del país para atender caminos, ejecutar obras comunitarias, responder a emergencias y cubrir otras necesidades de los municipios.
El programa contempla la entrega progresiva de kits de maquinaria a las 298 municipalidades. En la primera etapa, 81 alcaldías fueron beneficiadas con 126 máquinas, entre ellas 58 retroexcavadoras, 51 motoniveladoras y 17 tractores de oruga.
Sin embargo, la entrega del kit no significa que todo el equipo llegue de una sola vez a cada municipalidad. De acuerdo con la información, en esta primera fase algunas alcaldías están recibiendo una o dos máquinas, mientras continúa la incorporación progresiva del resto del equipo.
El programa completo contempla una inversión superior a los 178 millones de dólares y la llegada progresiva de entre 2,000 y 2,100 máquinas destinadas a fortalecer la capacidad operativa de los gobiernos municipales.
El segundo componente del proceso será recuperar y poner en condiciones la maquinaria que ya se encontraba en poder de algunas alcaldías. La SIT prevé darle mantenimiento al equipo antiguo y gestionar su incorporación a un esquema de seguro.
La medida busca atender una situación detectada en maquinaria que había sido entregada anteriormente y que, según las autoridades, permaneció sin recibir el mantenimiento necesario durante el tiempo que estuvo bajo responsabilidad municipal.
El tercer componente será precisamente el control ciudadano mediante Reporta Honduras, con el propósito de que la población pueda advertir a las autoridades cuando observe un posible uso irregular de los equipos.
A través del portal, el ciudadano puede seleccionar el tipo de incidencia que observa y describir lo ocurrido. El formulario permite ingresar hasta 700 caracteres para explicar la situación y solicita identificar el tipo de maquinaria involucrada.
Además, el sistema permite registrar el número de equipo o placa, cuando este sea visible, así como el rótulo o institución al que pertenece la maquinaria.
Uno de los elementos centrales de la plataforma es la posibilidad de adjuntar una fotografía de la maquinaria o de la incidencia. El sistema acepta imágenes en formato JPG o PNG y las comprime automáticamente para facilitar el envío desde un dispositivo móvil.
El reporte también debe incluir la ubicación donde fue observada la maquinaria, mediante el departamento y municipio. De manera opcional, el ciudadano puede proporcionar un punto de referencia o dirección para precisar el lugar.
La plataforma permite incluso realizar reportes de manera anónima, mientras que los datos de contacto son opcionales y, de acuerdo con el propio sitio, únicamente serían utilizados si la SIT necesita corroborar detalles relacionados con el reporte.
Una vez enviado, el reporte es transmitido al sistema de supervisión de la Secretaría de Infraestructura y Transporte y genera un número de folio para que el ciudadano pueda darle seguimiento a la atención del caso.