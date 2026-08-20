Gobierno entrega primeras 126 maquinarias para transformar municipios

Tegucigalpa, Honduras.- La primera etapa del Programa de Entrega de Maquinaria Municipal, una iniciativa histórica que llevará soluciones a las comunidades y fortalecerá la capacidad de respuesta de los gobiernos locales, iniciará la entrega este viernes 21 de agosto.
En esta primera entrega serán beneficiadas 81 alcaldías con 126 máquinas: 58 retroexcavadoras, 51 motoniveladoras y 17 tractores de oruga.
La inversión inicial asciende a unos 18 millones de dólares, como parte de un programa cuya inversión total supera los 178 millones de dólares.
Actualmente, 209 máquinas ya se encuentran en Honduras. De esta cantidad, 126 están listas para ser entregadas y otras 83 permanecen en proceso de ensamblaje y codificación por parte de la Dirección de Bienes Nacionales.
El programa continuará avanzando de manera escalonada. En el próximo lote se entregarán 80 máquinas adicionales y cada mes se realizarán nuevas entregas conforme los equipos ingresen al país por Puerto Cortés y San Lorenzo.
Las municipalidades beneficiadas fueron seleccionadas con base en tres criterios técnicos: condiciones de sequía extrema, ubicación en el eje cafetero y caminos productivos, y presencia en zonas fronterizas. Omoa, Pimienta y La Lima recibirán las primeras entregas.
Cada municipio recibirá un kit variable que podrá incluir retroexcavadora, motoniveladora, vibrocompactador, tractor de oruga, volqueta y tanque cisterna de agua, de acuerdo con sus necesidades y las etapas de recepción.
La maquinaria fue adquirida directamente en el exterior mediante negociaciones con los fabricantes, sin intermediarios, lo que permitió obtener mejores precios y garantizar un proceso más eficiente.
El uso y la productividad de cada equipo serán monitoreados en tiempo real mediante un sistema de telemetría.
Esta maquinaria no será para beneficio de los alcaldes, sino de los ciudadanos, quienes también serán garantes de que se utilice correctamente para mejorar caminos, dragado de ríos, construcción de resorvios de agua, atender emergencias y llevar desarrollo a sus comunidades.
La inversión total es de 178,096,658.20 dólares y en esta primera entrega 18 millones de dólares aproximadamente.