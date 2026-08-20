Gobierno entrega primeras 126 maquinarias para transformar municipios

Tegucigalpa, Honduras.- La primera etapa del Programa de Entrega de Maquinaria Municipal, una iniciativa histórica que llevará soluciones a las comunidades y fortalecerá la capacidad de respuesta de los gobiernos locales, iniciará la entrega este viernes 21 de agosto.

En esta primera entrega serán beneficiadas 81 alcaldías con 126 máquinas: 58 retroexcavadoras, 51 motoniveladoras y 17 tractores de oruga.

La inversión inicial asciende a unos 18 millones de dólares, como parte de un programa cuya inversión total supera los 178 millones de dólares.

Actualmente, 209 máquinas ya se encuentran en Honduras. De esta cantidad, 126 están listas para ser entregadas y otras 83 permanecen en proceso de ensamblaje y codificación por parte de la Dirección de Bienes Nacionales.