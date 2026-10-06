Adiós de Messi: curioso regalo de los africanos, lágrimas y advertencia de Leo en su despedida

Lionel Messi tuvo su último partido con la Selección de Argentina y estas fueron las imágenes que más destacaron. Curioso regalo de los africanos, lágrimas y advertencia durante su discurso.
Un último gol, homenajes dentro y fuera del campo y ovaciones que hicieron retumbar el Monumental acompañaron este martes la despedida de Lionel Messi de la selección argentina, frente a Benín y ante más de 85.000 personas que convirtieron el cierre de sus más de dos décadas con la Albiceleste en una celebración cargada de emoción.
El estadio llevaba más de dos horas lleno cuando Messi apareció sobre el césped para calentar y el público que abarrotaba las gradas se levantó para recibirlo con una de las mayores ovaciones de una noche concebida, desde mucho antes del comienzo del partido, como una dolorosa despedida.
Habían pasado por el escenario Damas Gratis y otras bandas argentinas que tocaron 'Muchachos', 'Vamos, vamos, selección' y otros himnos de la Albiceleste; y las tribunas habían saltado una y otra vez al grito de "el que no salta es un inglés".
En el campo lo esperaban mensajes de agradecimiento -"Gracias por hacernos felices"- y una camiseta gigante con el número 10 en la espalda y una sola palabra en el lugar reservado para el nombre: "Gracias".
Messi ya había llorado antes de pisar el césped. Lo hizo dentro del autobús que trasladó al equipo hasta el Monumental, mientras atravesaba la multitud de aficionados que aguardaba la llegada de la selección y coreaba su nombre. Desde las gradas lo acompañó su amada Antonella y sus hijos.
Messi ingresó al terreno acompañado por sus hijos y, para entonar el himno, quedó ubicado entre el joven Agustín Giay, el único de los once titulares que no integró el plantel campeón del mundo en Catar 2022, y el experimentado portero Emiliano 'Dibu' Martínez.
El capitán de la selección de Benín, Sessi D’Almeida, le obsequió a Lionel Messi una réplica de la estatua de la Amazona ubicada en Cotonú. La pieza representa a una Agojie, miembro del legendario ejército de mujeres que defendió con ferocidad el Imperio de Dahomey, actual Benín, entre los siglos XVII y XIX.
Messi brindó dos asistencias y marcó de penal ante los africanos, equipo que puso en apuros por varios lapsos del partido al "Dibu" Martínez.
El capitán convirtió su gol número 126 con la selección y desató otra de las grandes ovaciones de la noche. Sus compañeros corrieron a abrazarlo mientras la multitud volvía a corear su nombre. Era su partido número 208 con Argentina, cifra récord para el futbolista con más presencias y goles en la historia de la Albiceleste.
También hubo tiempo para una última conexión entre dos leyendas de la 'Scaloneta': Otamendi, también en su partido de despedida, marcó con un remate de derecha tras un tiro de esquina de Messi.
El partido entró entonces en su tramo final y, a medida que avanzaba el reloj, las miradas comenzaron a apartarse de la pelota para buscar al número 10. Cada carrera, cada toque y cada gesto podían ser los últimos de Messi con la camiseta argentina.
Y la última jugada fue suya. Messi ejecutó un tiro libre que se marchó desviado y, apenas después, el árbitro se acercó, pidió la pelota y se la entregó al capitán antes de señalar el final del encuentro, que acabó con triunfo argentino por 3-0.
Ya en su discurso dijo que "fue un orgullo muy grande defender esta camiseta" y que "jugar en la selección Argentina es lo más lindo que te puede pasar". "El no venir más va a ser un dolor muy grande. Les juro que me gustaría venir toda la vida porque jugar en la selección Argentina es lo más lindo que te puede pasar". añadió.
Mientras Enzo Fernández lloraba, Messi hizo una advertencia: "Hay gente que quiere ver mal a la selección y no hay que darles el gusto. Quedó demostrado que cuando nos juntamos y estamos unidos somos más fuertes que cualquiera y superamos lo que sea", cerró.
En un diálogo constante con el público que lo ovacionaba, dijo: "Voy a extrañar muchísimo jugar acá, tuve la suerte de jugar por todo el país y siempre recibí el cariño de todos. Soy un agradecido por lo que me tocó vivir. Siempre la cancha llena, estuvieron en todos lados. Sabemos el esfuerzo que hacen. Siempre somos locales en todos lados y eso lo sentimos".
Al final hubo un show de drones que engalanó la despedida de, para muchos, el mejor jugador en la historia del fútbol por sobre Maradona y Pelé.