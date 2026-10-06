¿Qué le pasó a Victoria Ruffo? La actriz reaparece tras pasar ocho días hospitalizada

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC) describen los norovirus como virus muy contagiosos que provocan gastroenteritis aguda, es decir, inflamación del estómago o de los intestinos. Los síntomas suelen aparecer entre 12 y 48 horas después de la exposición y, en la mayoría de los casos, desaparecen en uno a tres días. Cuando el vómito y la diarrea son intensos, la deshidratación puede volverse un riesgo real, y por eso a veces se requiere atención hospitalaria.