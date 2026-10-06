¿Qué le pasó a Victoria Ruffo? La actriz reaparece tras pasar ocho días hospitalizada

Un reportero le preguntó a Victoria Ruffo por qué se le había visto lejos de los reflectores, y la actriz contestó que estuvo hospitalizada a raíz de un virus.
Cuando le consultaron cuánto tiempo estuvo internada, su respuesta fue breve y directa: "Ocho días en el hospital". Lo dijo durante un encuentro con la prensa que difundió el programa "Sale el Sol".
"Yo acabo de salir, me dio un virus, norovirus. Es el virus de la gripe del estómago. Está medio canijo porque es vómito y diarrea", explicó la intérprete.
Según relató, la pérdida de líquidos terminó por complicarle el cuadro.
"Yo casi no tomaba líquidos y entonces, pues me vino una deshidratación fuerte y ya me tuve que ir al hospital", contó.
Al describir el momento en que empeoró, lo resumió con su característico humor: "Y claro, fluyó demasiado, salió más de lo que entró".
Pasados los días más duros, la actriz le pidió a los médicos que la dejaran volver a casa, porque extrañaba a sus perritas, su cama y sus pertenencias. El especialista aceptó con la condición de regresar al hospital si volvía a sentirse mal. Ruffo asegura que ya está en condiciones de retomar el trabajo.
La actriz habló del episodio a partir de una pregunta sobre su más reciente encuentro con Maribel Guardia.
Dijo que en sus salidas conversan de todo un poco, incluida la visita de emergencia que hizo al hospital. En otros reportes de la misma charla, Ruffo situó el ingreso hace unas dos semanas, aunque no precisó la fecha exacta. Hasta el 5 de octubre, día en que habló con los reporteros, se le veía recuperada.
Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC) describen los norovirus como virus muy contagiosos que provocan gastroenteritis aguda, es decir, inflamación del estómago o de los intestinos. Los síntomas suelen aparecer entre 12 y 48 horas después de la exposición y, en la mayoría de los casos, desaparecen en uno a tres días. Cuando el vómito y la diarrea son intensos, la deshidratación puede volverse un riesgo real, y por eso a veces se requiere atención hospitalaria.