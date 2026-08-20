Secretaría de Desarrollo Económico digitaliza trámites para hacerlos más ágiles, transparentes y accesibles

Tegucigalpa, Honduras.- La Secretaría de Desarrollo Económico (SDE), a través de la Dirección General de Sectores Productivos, y el Sistema de Servicios Ciudadanos en Línea, gestionará de manera digital las solicitudes de licencias y consulta gratuita del registro de representantes, distribuidores y agentes. Con esta acción se busca reducir tiempos, costos y burocracia en la dependencia. Además, facilitar el acceso a servicios públicos más ágiles, eficientes y transparentes. A través de la plataforma, los usuarios podrán gestionar de manera digital las solicitudes para la obtención y autorización de registros de licencias, mientras que la información de los diferentes registros estará disponible para consulta gratuita.

La transformación permitirá reducir pasos y tiempos de gestión y facilitar el acceso a información para empresas, instituciones públicas, entes fiscalizadores y ciudadanía en general. La Ley de Representantes, Distribuidores y Agentes de Empresas Nacionales y Extranjeras regula las relaciones comerciales y contractuales entre empresas nacionales y extranjeras y las personas naturales o jurídicas que las representan, distribuyen sus productos o gestionan la colocación de órdenes de compra en el país. Actualmente, la SDE registra 3,591 licencias vigentes: 2,102 corresponden a distribuidores, 1,002 a representantes, 149 a agentes y 338 al Régimen Especial establecido en el marco del CAFTA-RD. Las licencias establecen, entre otros aspectos, los productos o servicios comprendidos, los derechos otorgados, incluyendo la exclusividad cuando corresponda, el período de vigencia y la jurisdicción aplicable.