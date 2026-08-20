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Secretaría de Desarrollo Económico digitaliza trámites para hacerlos más ágiles, transparentes y accesibles

La transformación permitirá reducir pasos y tiempos de gestión y facilitar el acceso a información para empresas, instituciones públicas, entes fiscalizadores y ciudadanía en general.

  • Actualizado: 20 de agosto de 2026 a las 09:46
Secretaría de Desarrollo Económico digitaliza trámites para hacerlos más ágiles, transparentes y accesibles

Actualmente, la SDE registra 3,591 licencias vigentes: 2,102 corresponden a distribuidores, 1,002 a representantes, 149 a agentes y 338 al Régimen Especial establecido en el marco del CAFTA-RD.

 Foto cortesía: SDE.

Tegucigalpa, Honduras.- La Secretaría de Desarrollo Económico (SDE), a través de la Dirección General de Sectores Productivos, y el Sistema de Servicios Ciudadanos en Línea, gestionará de manera digital las solicitudes de licencias y consulta gratuita del registro de representantes, distribuidores y agentes.

Con esta acción se busca reducir tiempos, costos y burocracia en la dependencia. Además, facilitar el acceso a servicios públicos más ágiles, eficientes y transparentes.

A través de la plataforma, los usuarios podrán gestionar de manera digital las solicitudes para la obtención y autorización de registros de licencias, mientras que la información de los diferentes registros estará disponible para consulta gratuita.

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La transformación permitirá reducir pasos y tiempos de gestión y facilitar el acceso a información para empresas, instituciones públicas, entes fiscalizadores y ciudadanía en general.

La Ley de Representantes, Distribuidores y Agentes de Empresas Nacionales y Extranjeras regula las relaciones comerciales y contractuales entre empresas nacionales y extranjeras y las personas naturales o jurídicas que las representan, distribuyen sus productos o gestionan la colocación de órdenes de compra en el país.

Actualmente, la SDE registra 3,591 licencias vigentes: 2,102 corresponden a distribuidores, 1,002 a representantes, 149 a agentes y 338 al Régimen Especial establecido en el marco del CAFTA-RD.

Las licencias establecen, entre otros aspectos, los productos o servicios comprendidos, los derechos otorgados, incluyendo la exclusividad cuando corresponda, el período de vigencia y la jurisdicción aplicable.

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Con el registro en línea, los entes fiscalizadores y contralores podrán acceder de manera más oportuna a información de respaldo. Asimismo, las instituciones públicas, el sector empresarial y comercial y la ciudadanía podrán consultar gratuitamente información sobre representantes, distribuidores y agentes registrados, fortaleciendo la transparencia y el acceso a la información.

La digitalización también fortalece los mecanismos de control asociados a la Ley, ya que únicamente los representantes, distribuidores y agentes debidamente inscritos pueden acogerse a sus disposiciones.

La Administración Aduanera verifica esta condición al momento de las importaciones, mientras que otros entes contralores contribuyen a garantizar el cumplimiento del marco legal.

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Agustín Lagos
Agustín Lagos
Periodista

Licenciado en Periodismo, graduado de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH). Redactor de EL HERALDO desde el 2003 en la cobertura de temas relacionados con seguridad, derechos humanos, política y educación.

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