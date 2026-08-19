¿Cuál es el precio del dólar en Honduras para este jueves 20 de agosto?

Tegucigalpa, Honduras.- El precio del dólar estadounidense se mantiene para este jueves 20 de agosto, de acuerdo con el tipo de cambio oficial publicado por el Banco Central de Honduras (BCH). La tasa de compra se fijó en L26.8368 por dólar, mientras que la tasa de venta quedó en L26.9710 frente al miércoles 19 de agosto, cuando los valores fueron exactamente los mismos. Ambas cotizaciones presentan una diferencia de L0.1342 por cada dólar.

¿Por qué hay diferencia entre compra y venta?

La tasa de compra corresponde al valor al que los bancos y casas de cambio adquieren dólares de sus clientes. La tasa de venta, en cambio, representa el precio al que estas entidades ofrecen la divisa a quienes necesitan adquirirla.

Por ello, el valor de compra es menor que el establecido para la venta del dólar.

La evolución del dólar durante la semana

El tipo de cambio ha mostrado una tendencia al alza en los cuatro días hábiles con datos oficiales disponibles. El lunes 17 de agosto, la compra fue de L26.8280 y la venta de L26.9621. El martes subieron a L26.8305 y L26.9647, respectivamente. Para el miércoles y jueves, los valores avanzaron nuevamente a L26.8368 y L26.9710. Entre el lunes y jueves, la tasa de compra acumuló un aumento de L0.0088, mientras que la venta avanzó L0.0089.