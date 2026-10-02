¿Quiénes trabajan desde casa y quiénes deben acudir a la Alcaldía con las nuevas jornadas para ahorrar combustible?

Tegucigalpa, Honduras.- La Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC) puso en marcha este viernes el teletrabajo para algunos de sus empleados, como parte del nuevo esquema laboral que estará vigente hasta el 31 de diciembre. Sin embargo, la medida no aplica a todo el personal: quienes realizan atención directa a ciudadanos, labores de campo, aseo, emergencias u otras funciones que requieren presencia física deben continuar acudiendo a sus puestos de trabajo.

La medida, según la comuna, es para reducir el consumo de combustible y contribuir a disminuir el tráfico en Tegucigalpa y Comayagüela.

El anuncio se realizó el pasado 29 de septiembre y está prevista hasta el 31 de diciembre de 2026. Según lo informó la Alcaldía el pasado 28 de septiembre, la primera jornada será de lunes a jueves de 7:00 de la mañana a 3:00 de la tarde, mientras que la segunda comprenderá de 8:00 de la mañana hasta 4:00 de la tarde.

La tercera jornada será de 9:00 de la mañana a 5:00 de la tarde y la cuarta de 10:00 a.m. a 6:00 p.m. Con esta distribución, la Alcaldía busca controlar de forma escalonar los horarios de entrada y salida para reducir la concentración de vehículos en horas pico.

El alcalde, Juan Diego Zelaya, explicó que la primera jornada de teletrabajo se desarrolló este viernes, con la excepción de los empleados que deben mantener atención presencial a los ciudadanos o cumplir labores que requieren su presencia física.

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“Los viernes es teletrabajo, hoy es viernes y los que tienen que ir a trabajar, que tienen que dar alguna atención al cliente, fueron; los demás, teletrabajo”, señaló Zelaya.

La disposición busca reducir los desplazamientos de los empleados municipales hacia las oficinas durante los viernes y disminuir el consumo de combustible en vehículos particulares de trabajadores como la flota institucional.