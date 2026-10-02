Lo que necesita Honduras para avanzar a cuartos de Nations League y buscar boleto a Copa Oro

Fort-de-France, Martinica.- Honduras tropezó en el momento más complicado de la Liga de Naciones de Concacaf tras perder ante Martinica por la tercera fecha. Esta derrota complica todo el panorama de la Bicolor en el cierre del torneo que los llevará a los cuartos de final y a la Copa Oro. La H comparte el Grupo B con Jamaica, Surinam, Guatemala, Martinica y El Salvador. De acuerdo con el reglamento de Concacaf, los dos primeros lugares de cada grupo avanzarán a los cuartos de final de la Nations League, donde se enfrentarán a los cuatro equipos (México, Estados Unidos, Canadá y Panamá) mejor clasificados de la región que ya tienen asegurado su lugar en esa instancia.

La derrota ante Martinica representa un retroceso para Honduras, pero todavía tendrá que disputar un partido restante de la fase de grupos. ¿QUÉ NECESITA? Luego de perder, la H ya no depende de sí misma y eso es lo peor de todo. Honduras se quedó con tres puntos, mismos que El Salvador, selección que enfrenta ahora a Jamaica (3 pts). Surinam tiene 7 puntos y Martinica sumó sus primeros puntos y se mete a la pelea. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Ahora la 'H' tendrá que ir a ganarle obligatoriamente a Jamica el lunes 5 de octubre, pero tendrá que esperar resultados de los otros rivales. Si Honduras gana llegaría a seis unidades y tendrá que esperar que Guatemala pierda o empate ante Surinam. Igual hoy Honduras necesita que Jamaica y El Salvador empaten para que no se alejen. Ahora la Bicolor deberá de esperar de otras selecciones y también a pelear el descenso a la Liga B.