Tabla de posiciones: Honduras no pudo ante Surinam y se complica en Nations League

Fort-de-France, Martinica.- La selección de Honduras ha cumplido con su tercer compromiso de la fase de grupo de la Nations League, su rival de turno fue su similar de Martinica. El equipo del técnico español José Francisco Molina, Honduras, llegaba presionado a este partido luego de haber caído ante Surinam en Tegucigalpa, aunque consiguió un triunfo visitando a Jamaica y esta vez no le fue bien.

La disputa seguirá hasta la última fecha en el Grupo B de la Liga de Naciones de la Concacaf, donde Surinam la lidera con siete puntos tras triunfo ante la H, de igual forma contra Martinica y el empate ante Guatemala. Hablando de los 'chapines', estos llegaron a cuatro puntos. Cayeron ante Jamica en su primera presentación, luego golearon a El Salvador y esta vez sacaron este empate de visita ante los Suriboys.

Por su parte Honduras se ha complicado solo, al caer como local ante Surinam, triunfó de visita ante Jamaica pero en su tercer juego se vio sorprendido ante Martinica Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse La 'H' llega con tres puntos a la última fecha, solo un milagro los clasificaría a la siguiente ronda, tendría que no ganar Guatemala ante Surinam y ellos ganarle a Jamaica en Tegucigalpa. Esa última fecha estará emocionante, ya que serán varias la selecciones que busquen esos dos cupos que los clasifiquen a cuartos de Nations League y también conseguir ese boleto a Copa Oro 2027. Serán partidos que se tendrá que estar viendo la diferencia de goles, porque en caso de empates en puntos, todo se define con el que tenga un mejor número en tantos. Hay que esperar el resultado de esta tercera fecha entre El Salvador y Jamaica.