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Erick "Yio" Puerto se estrena como goleador en su primera titularidad con Honduras

El delantero Erick "Yio" Puerto del FC BATE Borisov de Bielorrusia, anotó su primer gol con la selección de Honduras

  • Actualizado: 02 de octubre de 2026 a las 18:24

Fort-de-France, Martinica.- Erick Puerto anota su primer gol oficial como jugador de la selección de Honduras y lo hizo ante Martinica en la Liga de Naciones de Concaaf.

El ex jugador del Platense le comenzó dando la victoria momentanea a la 'H' desde el minuto 8 con un cabeza mortal que fue imposible para el arquero rival.

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La jugada nació desde un centro al segundo palo de Cristopher 'Búho' Meléndez, Luis Vega rezagó de cabeza y tras un pique en el área Puerto se lanzó de la misma forma para anotar el 1-0 de Honduras ante Martinica.

Este gol significa mucho para Erick Puerto, quien debutó oficialmente con la H, porque anotó su primer gol en un partido en el que más se le necesitaba.

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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