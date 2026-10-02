Conectada a un respirador e inconsciente: estado de salud de Christa Pike tras ejecución fallida

Nueva York, Estados Unidos.- La reclusa Christa Pike, única mujer en el corredor de la muerte de Tennessee, permanece inconsciente, intubada y conectada a un respirador artificial en un hospital de Nashville tras sobrevivir el pasado miércoles a dos intentos de ejecución mediante inyección letal, según consta en una moción judicial de urgencia presentada por sus abogados. De acuerdo con el documento legal, interpuesto este viernes ante el Tribunal de Cancillería del Condado de Davidson, Pike, de 50 años, ingresó al centro médico en estado crítico con ambos brazos hinchados, quemados y con ampollas.

El personal médico trabaja para salvar su vida y purgar de su organismo el pentobarbital, un fármaco altamente alcalino y cáustico que actúa como quemadura química al filtrarse en los tejidos. Según el escrito, el equipo penitenciario empleó al menos siete agujas para intentar canalizar una vía periférica, llegando a doblarse una de ellas en un ángulo de 90 grados al retirarla. En medio del dolor, la propia Pike intentó indicar a los funcionarios dónde colocar las agujas, se la escuchó sollozar y jadear, y llegó a exclamar textualmente: "Siento que el brazo me va a reventar" y a preguntar: "¿Esto pasa así?". Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse La mujer, de 50 años, llevaba casi tres décadas en el corredor de la muerte en Tennessee tras ser condenada en 1996 por el asesinato de su compañera de estudios Colleen Slemme, y se iba a convertir en la primera mujer ejecutada desde 1819.