Estado destinó 74.6 millones de lempiras en ayuda alimentaria por la sequía

Tegucigalpa, Honduras.- ​​​​​​El Gobierno destinó más de 74.6 millones de lempiras a la compra de alimentos para familias afectadas por la sequía en Comayagua, Choluteca y Valle, departamentos que forman parte del corredor seco de Honduras.

La Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) destinó 62 millones de lempiras a la compra de 15,625 raciones, para apoyar a las familias que enfrentaron escasez de alimentos debido a la pérdida de cosechas provocada por la sequía en el corredor seco

Por su parte, la Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencia Nacionales (Copeco) destinó 12,697,600 lempiras para gestionar otras 3,200 raciones de productos alimenticios.

Los recursos se utilizaron para adquirir alimentos a través de la Suplidora Nacional de Productos Básicos (Banasupro). En total, se compraron 14 productos de consumo básico, distribuidos en 18,825 raciones, con las que, según la información proporcionada, una familia de cuatro integrantes podría alimentarse durante un mes.

Entre los productos adquiridos figuran pastas, con 301,200 paquetes, de los cuales se incluyeron 16 en cada ración. También se compraron 188,250 unidades de incaparina y la misma cantidad de avena.