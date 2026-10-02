Estado destinó 74.6 millones de lempiras en ayuda alimentaria por la sequía

Tegucigalpa, Honduras.- El Gobierno destinó más de 74.6 millones de lempiras a la compra de alimentos para familias afectadas por la sequía en Comayagua, Choluteca y Valle, departamentos que forman parte del corredor seco de Honduras.
La Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) destinó 62 millones de lempiras a la compra de 15,625 raciones, para apoyar a las familias que enfrentaron escasez de alimentos debido a la pérdida de cosechas provocada por la sequía en el corredor seco
Por su parte, la Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencia Nacionales (Copeco) destinó 12,697,600 lempiras para gestionar otras 3,200 raciones de productos alimenticios.
Los recursos se utilizaron para adquirir alimentos a través de la Suplidora Nacional de Productos Básicos (Banasupro). En total, se compraron 14 productos de consumo básico, distribuidos en 18,825 raciones, con las que, según la información proporcionada, una familia de cuatro integrantes podría alimentarse durante un mes.
Entre los productos adquiridos figuran pastas, con 301,200 paquetes, de los cuales se incluyeron 16 en cada ración. También se compraron 188,250 unidades de incaparina y la misma cantidad de avena.
En cuanto a los granos básicos, se adquirieron 451,800 libras de arroz blanco, 376,500 libras de harina de maíz nixtamalizada y 338,850 libras de frijol rojo, equivalentes a 18 raciones, según los datos proporcionados.
La compra también incluyó sardinas, vegetales enlatados, pasta de tomate, azúcar, manteca vegetal, café y sal.
La ayuda se enmarca en la respuesta a las condiciones climáticas que afectaron alcorredor seco de Honduras, donde, según las autoridades, se perdió el 100% de las siembras de subsistencia. La pérdida de las cosechas dejó a numerosas familias sin parte de los alimentos que producían para su consumo.
La sequía, intensificada por el fenómeno de El Niño, también provocó la muerte de ganado y agravó la situación de las familias afectadas.
Durante la emergencia, 233 municipios fueron declarados bajo alerta, de los cuales 103 estaban en alerta roja, debido a la escasez de fuentes de agua, la falta de lluvias, la prolongación de la canícula y los efectos del fenómeno de El Niño.
Ante este escenario, el Gobierno impulsó el programa Operación Inseguridad Alimentaria por Sequía 2026, destinado a atender a los tres departamentos señalados como los más afectados.