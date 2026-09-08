Sequía impacta en 1,672,382 hondureños que se encuentran bajo alerta alimentaria

Tegucigalpa, Honduras.-El impacto del fenómeno El Niño en las cosechas, sumará 16 millones de personas en situación de inseguridad alimentaria en América Latina, advirtió la directora regional del programa Mundial de Alimentos (PMA). Lena Savelli. De acuerdo a las estimaciones, solo en Centroamérica son alrededor de 10,8 millones de personas afectadas y en Honduras 1,672,382 tienen dificultades por la sequía debido al impacto del fenómeno del niño.

Honduras en una delgada línea de riesgo

La sequía y la pérdida de cultivos mantienen bajo algún nivel de alerta a 233 de los 298 municipios de Honduras, mientras cientos de miles de personas enfrentan condiciones de crisis o crisis potencial por inseguridad alimentaria. De acuerdo con las cifras oficiales de las autoridades de la Secretaría de Riesgos y Contingencias Nacionales (Copeco), 103 municipios se encuentran en alerta roja, 82 en alerta amarilla y 48 en alerta verde. En relación a la dimensión poblacional, se contabilizan 2,704,408 personas que se encuentran bajo alerta roja, de las cuales 708,459 están en crisis alimentaria. En cuanto a las personas que se encuentran en condición de alerta amarilla son 1,722,228 de las cuales 568,335 permanecen bajo crisis potencial. Mientras que bajo la medida de alerta verde, se contabilizan 1,198,753 personas de las cuales se destaca que 395,588 se encuentran bajo crisis potencial.

La suma de las personas en crisis y potencial crisis de los niveles rojo, amarillo y verde suman 1,672,382 hondureños afectados por la actual sequía

Impacto generalizado pero muy marcado en LA

"El impacto del fenómeno climático El Niño en las cosechas sumará 16 millones de personas en situación de inseguridad alimentaria en América Latina y alrededor de 49 millones en todo el mundo, advirtió Savelli.