Ayuda humanitaria llega a 4,000 personas afectadas por la sequía en la capital

Tegucigalpa, Honduras.- Unas 4,000 personas del Distrito Central han recibido asistencia humanitaria como parte de la respuesta impulsada por Naciones Unidas y sus organismos ante los efectos de la sequía y el deterioro de la seguridad alimentaria. El apoyo está dirigido a familias en condición de vulnerabilidad que enfrentan dificultades para cubrir sus necesidades básicas debido a la reducción de las fuentes de agua y los efectos que la falta de lluvias genera sobre los ingresos y la alimentación.

“Estamos sumamente agradecidos con Las Naciones Unidas, el Programa Mundial de Aliementos (PMA) porque hemos logrado en el Distrito Central atender a 4,000 personas con asistencia humanitaria”, afirmó el alcalde Juan Diego Zelaya. Para las familias beneficiadas, la asistencia representa un respaldo para adquirir alimentos durante un período en el que la sequía ha incrementado las dificultades económicas de los hogares con menos recursos. Zelaya explicó que el apoyo es resultado de un esfuerzo conjunto en el que participan Naciones Unidas, el Programa Mundial de Alimentos, el Gobierno de Estados Unidos y otros programas de cooperación. “Ha sido un esfuerzo de las Naciones Unidas, el PMA, el Gobierno de Estados Unidos, entre otros programas que van a seguir dándole estos beneficios a familias vulnerables”, señaló el alcalde. La ayuda cobra relevancia debido a que la crisis provocada por la falta de agua trasciende el problema del abastecimiento y comienza a impactar directamente la capacidad de las familias para garantizar su alimentación.