G-16 gestiona $182 millones para mitigar severa sequía y reforzar agua en la capital

Tras el encuentro, se anunciaron gestiones avanzadas para movilizar alrededor de 182 millones de dólares destinados a reforzar el sistema de agua potable en el Distrito Central y otros proyectos de emergencia.

Tegucigalpa, Honduras.- El Comité Técnico Interinstitucional de Gestión Integral de la Sequía sostuvo este martes una reunión de alto nivel con socios cooperantes del G-16 para coordinar la respuesta humanitaria ante la emergencia por sequía .

En una comparecencia, el ministro de Copeco, Reinaldo Sánchez, detalló que el Ejecutivo trabaja en cuatro ejes de gestión integral de la sequía: seguridad alimentaria, dimensión productiva, acceso al agua y salud.

El alcalde Juan Diego Zelaya presentó la situación específica de la capital, donde el sistema de agua es “obsoleto” y se pierde alrededor del 40 % del agua que sale de las fuentes de las represas de La Concepción y Los Laureles antes de llegar a los hogares.

Asimismo, confirmó el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y de la Agencia de Cooperación Internacional del Japón (JICA) para un proyecto conjunto de aproximadamente 150 millones de dólares, cuya negociación se encuentra en fase final y sería presentada al directorio del BID el 30 de septiembre.

El coordinador residente del Sistema de las Naciones Unidas, Alejandro Álvarez, señaló que la información presentada por el Gobierno y el alcalde Juan Diego Zelaya es producto de un trabajo de campo “serio y objetivo”, con levantamiento de datos sobre las afectaciones en cada uno de los municipios en alerta.