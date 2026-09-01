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G-16 gestiona $182 millones para mitigar severa sequía y reforzar agua en la capital

Autoridades sostuvieron un encuentro clave con cooperantes para financiar ejes de producción, alimento, salud y distribución ante la emergencia

  • Actualizado: 01 de septiembre de 2026 a las 20:54
G-16 gestiona $182 millones para mitigar severa sequía y reforzar agua en la capital

Alejandro Álvarez, Reinaldo Sánchez y Juan Diego Zelaya, dieron a conocer lo relacionado a la respuesta humanitaria ante la sequía.

 Foto: cortesía redes sociales

Tegucigalpa, Honduras.- El Comité Técnico Interinstitucional de Gestión Integral de la Sequía sostuvo este martes una reunión de alto nivel con socios cooperantes del G-16 para coordinar la respuesta humanitaria ante la emergencia por sequía.

Tras el encuentro, se anunciaron gestiones avanzadas para movilizar alrededor de 182 millones de dólares destinados a reforzar el sistema de agua potable en el Distrito Central y otros proyectos de emergencia.

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En una comparecencia, el ministro de Copeco, Reinaldo Sánchez, detalló que el Ejecutivo trabaja en cuatro ejes de gestión integral de la sequía: seguridad alimentaria, dimensión productiva, acceso al agua y salud.

El alcalde Juan Diego Zelaya presentó la situación específica de la capital, donde el sistema de agua es “obsoleto” y se pierde alrededor del 40 % del agua que sale de las fuentes de las represas de La Concepción y Los Laureles antes de llegar a los hogares.

Asimismo, confirmó el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y de la Agencia de Cooperación Internacional del Japón (JICA) para un proyecto conjunto de aproximadamente 150 millones de dólares, cuya negociación se encuentra en fase final y sería presentada al directorio del BID el 30 de septiembre.

El coordinador residente del Sistema de las Naciones Unidas, Alejandro Álvarez, señaló que la información presentada por el Gobierno y el alcalde Juan Diego Zelaya es producto de un trabajo de campo “serio y objetivo”, con levantamiento de datos sobre las afectaciones en cada uno de los municipios en alerta.

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Agustín Lagos N.
Agustín Lagos N.
Periodista

Licenciado en Periodismo, graduado de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH). Redactor de EL HERALDO desde el 2003 en la cobertura de temas relacionados a seguridad, derechos humanos, política, educación, entre otros.

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