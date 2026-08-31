¿Por qué no se dragan las represas? alcalde explica los riesgos de hacerlo

Tegucigalpa, Honduras.- Los bajos niveles de las represas que abastecen de agua a Tegucigalpa han generado una propuesta entre los capitalinos: aprovechar la disminución del almacenamiento para realizar trabajos de dragado y retirar el lodo y los sedimentos acumulados.
A través de redes sociales y medios de comunicación, ciudadanos han planteado que esta sería una oportunidad para limpiar los embalses y aumentar su capacidad de almacenamiento al limpiarlos de la sedimientación, preparándose cuando regresen las lluvias.
El alcalde capitalino, Juan Diego Zelaya, explicó que el dragado de las represas es una actividad contemplada dentro de los planes de la Unidad Municipal de Agua Potable y Saneamiento (UMAPS), sin embargo, es una actividad que tiene un alto costo y requiere muchos recursos.
El edil indicó que, además del costo económico, se deben considerar otros factores antes de ejecutar este tipo de trabajos, principalmente relacionados con el manejo de los sedimentos extraídos de los embalses.
“También está el tema ambiental y la disposición de todos los restos y sedimentos que están dentro del embalse. Es un tema que se está analizando y estudiando”, manifestó el alcalde.
Zelaya sostuvo que una eventual intervención no dependería únicamente de la Alcaldía, debido a que también deben participar las instituciones responsables de la regulación y protección ambiental.
“Requiere coordinación no solamente de la Alcaldía, sino también de otros entes responsables de la parte ambiental”, explicó el funcionario al referirse a la posibilidad de ejecutar el dragado.
La propuesta ha cobrado fuerza entre ciudadanos debido a que las represas atraviesan una situación crítica por la falta de lluvias y presentan niveles considerablemente bajos.
Sin embargo, el alcalde señaló que intervenir los embalses en este momento podría generar un problema adicional, debido a que el movimiento del sedimento contaminaría el agua disponible.
“Ahorita la poca agua que tenemos, si la revolvemos con el lodo, es mucho más difícil de tratar y mucho más difícil de distribuir a la gente”, advirtió Zelaya.
El funcionario comparó la situación con una persona que tiene dolor de cabeza y recibe una solución que termina provocando un problema mayor.
“Es como que tengas un dolor de cabeza y, para quitarte el dolor de cabeza, te peguen un tiro. Mucha gente propone eso y yo también pregunté”, relató el alcalde.
Por esa razón, explicó que el dragado debe realizarse bajo condiciones técnicas que permitan reducir el riesgo de afectar la calidad del agua almacenada en las represas.
“El dragado se hace cuando se tiene un poco más de nivel para evitar ese problema de contaminación del líquido, porque habría que tratarlo con muchos químicos”, concluyó Zelaya.