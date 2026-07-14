Tegucigalpa sin agua

Los mensajes de las autoridades capitalinas no son para nada alentadores. Las represas que abastecen de agua a la capital están rozando sus niveles mínimos y, si no llueve intensamente en los próximos días, nos quedaremos sin agua. Incluso, mencionan que estudian diversos escenarios para garantizar el abastecimiento ante la posibilidad de que las represas dejen de operar por la falta del líquido.

Autoridades de la Unidad Municipal de Agua Potable y Saneamiento (UMAPS) advierten que las reservas con las que se cuenta hoy en día se agotarán a finales de agosto. La situación se agrava debido a la acumulación de sedimentos en los embalses de Los Laureles y Concepción, ya que parte del agua almacenada no puede ser utilizada para el consumo humano.

El gerente de la UMAPS, Gustavo Boquín, ha sido categórico: de mantenerse las condiciones climáticas actuales, el agua disponible alcanzaría solamente hasta entre el 22 y el 24 de agosto, fecha a partir de la cual la situación podría volverse aún más crítica.

Los racionamientos se han incrementado en las últimas semanas. Los sectores más privilegiados de la ciudad reciben el servicio una vez por semana, mientras que los que no cuentan con la red de distribución -es decir, quienes viven en las partes altas de la ciudad y son los más afectados- dependen completamente del suministro mediante camiones cisterna.

Entre las soluciones a la problemática resalta, como principal medida, que llueva antes de que las represas se sequen, así como que la población no desperdicie el poco líquido del que se dispone. Incluso se habla de que, en caso de una emergencia total, se podría traer agua desde Comayagua o de la represa de Nacaome, en la zona sur.

El panorama es crítico y el tiempo corre. Más allá de las soluciones a gran escala que evalúan las autoridades, la supervivencia hídrica de la capital en las próximas semanas dependerá estrictamente de la naturaleza y de la conciencia ciudadana para no desperdiciar el poco recurso que queda.