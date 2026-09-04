Confirman primer caso importado de chikungunya en Honduras

Tegucigalpa, Honduras.- Un caso importado de chikungunya fue confirmado en Honduras, informó Homer Mejía, jefe de la Unidad de Vigilancia de la Salud, quien detalló que el paciente es un hombre de 31 años, de oficio transportista de carga pesada. De acuerdo con la información proporcionada por las autoridades sanitarias, el hondureño realiza viajes frecuentes a Managua, Nicaragua, aproximadamente cada tres semanas. Tras uno de sus viajes comenzó a presentar síntomas similares a los del dengue, pero con una característica particular: fuertes dolores en las rodillas y otras articulaciones. Ante la sintomatología, al paciente se le practicaron pruebas para descartar enfermedades transmitidas por el mosquito Aedes aegypti. Los resultados fueron negativos para dengue y zika, pero dieron positivo para chikungunya, por lo que se confirmó la infección.

Mejía explicó que el caso es considerado importado, debido al antecedente de viaje del paciente a Nicaragua. Las autoridades sanitarias mantienen bajo vigilancia epidemiológica a los familiares, vecinos y otras personas que tuvieron contacto cercano con el paciente, con el propósito de identificar oportunamente cualquier caso sospechoso. Como parte de las acciones de control, también se realizó una fumigación en el entorno donde reside el paciente, aunque no revelaron la zona, debido a que el chikungunya es transmitido por la picadura de mosquitos hembra del género Aedes, principalmente Aedes aegypti.

Es el primer caso del año

El jefe de la Unidad de Vigilancia de la Salud recordó que Honduras ya había registrado un caso confirmado de chikungunya durante 2025, pero en el 2026 no se habían reportado casos confirmados.