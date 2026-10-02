Cortes de energía eléctrica programados para este sábado 3 de octubre en Honduras

Tegucigalpa, Honduras.- La Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) anunció cortes programados de energía eléctrica para este sábado 3 de octubre de 2026, aunque únicamente una zona del país se verá afectada por la interrupción del servicio.

De acuerdo con el calendario de la estatal eléctrica, los trabajos se concentrarán en el departamento de Olancho, específicamente en el sector de Patuca.

La suspensión del servicio está programada desde las 8:00 de la mañana hasta las 4:00 de la tarde, por lo que la ENEE recomienda a los pobladores de las zonas afectadas tomar las medidas necesarias.