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Cortes de energía eléctrica programados para este sábado 3 de octubre en Honduras

Este sábado 3 de octubre, varias zonas permanecerán sin energía eléctrica durante varias horas debido a trabajos programados por la ENEE

  • Actualizado: 02 de octubre de 2026 a las 14:57
Cortes de energía eléctrica programados para este sábado 3 de octubre en Honduras

La ENEE anunció una interrupción programada del servicio eléctrico para este sábado 3 de octubre en sectores de Patuca, Olancho.

 Foto: Cortesía

Tegucigalpa, Honduras.- La Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) anunció cortes programados de energía eléctrica para este sábado 3 de octubre de 2026, aunque únicamente una zona del país se verá afectada por la interrupción del servicio.

De acuerdo con el calendario de la estatal eléctrica, los trabajos se concentrarán en el departamento de Olancho, específicamente en el sector de Patuca.

La suspensión del servicio está programada desde las 8:00 de la mañana hasta las 4:00 de la tarde, por lo que la ENEE recomienda a los pobladores de las zonas afectadas tomar las medidas necesarias.

Vigente: Tarifas no aumentarán durante seis meses tras publicación de ley

Entre las comunidades y sectores que figuran en el listado se encuentran Las Delicias, Azacualpa, El Cacao, El Carrizal, Proyecto Patuca III, Las Colinas, La Libertad, El Porvenir, Nueva Danlí, El Rosario y otras zonas aledañas.

ENEE usó para otros fines L2,000 millones del PNRP, según TSC

Patuca, Olancho de 8:00 A. M. a 4:00 P. M.

Iglesia Bethel, Las Delicias, Azacualpa, El Cacao, El Carrizal, Hacienda Las Flores, Hacienda Guevara, Aserradero Las Delicias, Proyecto Patuca III, Campamento Patuca III, Las Colinas, Hacienda El Tarro, La Libertad y Las Camelias, El Porvenir, La Alianza, Arenas Blancas, Hidroeléctrica Guineo, Poncaya, Palestina, comunidades de Apacilagua, Aguas Preciosas, Nueva Danlí, Brisas, El Rosario, Nueva Choluteca, Fraternidad y zonas de Río Blanco, Catacamas: Los Lirios, Zapote Verde, Las Marías, La Unión, Campamento Viejo, Campamento Nuevo, Rancho Quemado, La Lagunita, Minas de Oro y zonas aledañas.

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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