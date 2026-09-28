Cortes de energía eléctrica programados para este martes 29 de septiembre en Honduras

Tegucigalpa, Honduras.- La Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) dio a conocer las zonas que se quedarán sin energía eléctrica este martes 28 de septiembre. Los cortes están programados para sectores del Distrito Central, San Pedro Sula, Dulce Nombre de Culmí y varios municipios de Valle. Según detalló la ENEE, los cortes estarán programados por un lapso de más de seis horas, por lo que los habitantes de las zonas afectadas deben tomar las medidas correspondientes.

Residencial La Hacienda, residencial Campisa etapa II, III, IV y V, residencial Rancho Tara, iglesia Ebenezer y centro de operaciones Grupo Macdel.

Distrito Central, de 8:00 a. m. a 4:00 p. m.

Bo. La Hoya, iglesia La Merced, antiguo edificio BCH, antigua Casa Presidencial, parte del bo. El Jazmín, avenida Miguel Cervantes, avenida Paz Barahona, Biblioteca Nacional, Museo del Hombre, Catedral San Miguel Arcángel, Hemeroteca Nacional, edificio Midence Soto, Fiallos Soto, Chinda Díaz, Tito Aguacate, Banco de Occidente, agencia avenida Colón, Óptica Central, bancos Davivienda y Banpaís, Parque Central, La Concha Acústica, bo. La Plazuela, El Arbolito, bo. El Centro, Hotel Excelsior, Hospital El Carmen, barrio San Rafael, parte del barrio El Guanacaste y zonas aledañas. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

Dulce Nombre de Culmí, Olancho, de 8:15 a. m. a 4:15 p. m.

Aldea Agua Blanca, aldea Tauretio, aldea La Campana, municipio de Dulce Nombre de Culmí, aldea Agua Buena, Aguaquire, aldea Los Mangos, Las Minas, aldea Pisijire, El Cacao, aldea Pueblo Viejo, La Pimienta, aldea Vallecito y zonas aledañas.

Municipios de Valle, de 5:00 a. m. a 4:00 p. m.

La Orilla, El Llano de Jesús, Las Lomas, El Junquillo, El Picacho, Santa Ana, El Platero, Goascorán, La Pital, El Chocolate, La Peña, El Rodeo, Agua Blanca, Las Uvas, La Puya, Sampito, Aramecina, Llano del Pueblo, El Tablón, Tierra Blanca, Papagayo, La Albordia, Mahoma, Solubre, Zacamil, Ojo de Agua, Talpetate, El Nance, Santa Lucía, El Pedregal, El Aguacate, Las Pozas, Los Terreros, La Laguna, El Coyote, El Chaparral, Macuelizo, Caridad, La Canadá, Las Delicias, El Terremoto, Los Vinos, El Cubulero, El Pozo Zarco, La Puerta Nacional, aldea La Laguna, Playitas, Huatales, La Sonora, El Trasmayo, Los Amates, Playa Grande, El Ojustal, isla San Carlos, El Naranjo, El Aceituno, La Peña 2, aldea El Estero, El Candil, Alianza, bo. Mongolla, bo. Las Delicias, bo. Arriba, bo. Abajo, bo. El Cementerio, bo. El Centro, aldea San Pedro Calero, Calicanto, bo. El Estadio, Caridad, Las Minitas, El Edén, Lauterique, El Ajuste, Cofradía, El Amate, Pueblo Chiquito, Las Lomitas, El Tejar, Aguanqueterique, Quebrada Honda, Barrancaray, Calichal, Caliche, La Quesera, Llano de Guaruma, Casa San Francisco, Centro Divina Providencia, Las Mesas, San Antonio del Norte, Agua Caliente, Matapalo, El Jícaro, Mercedes de Oriente, aldea Santa Rosita, Las Aradas, Las Pitayas, Casa Nueva, San Juan de la Paz, El Rodeo, San José de los Llanos, Los Horcones, El Ocotillo, Guajiquiro y zonas aledañas.

San Pedro Sula, Cortés, de 8:45 am a 2:45 pm