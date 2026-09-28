“Cuando miré a la niña, ya no tenía la oreja": Perro pitbull atacó a menor de 11 años en SPS

San Pedro Sula, Honduras.- Una menor de 11 años de edad, identificada como Alison Murillo, fue atacada por un perro de raza pitbull en la colonia Lomas de San Juan, en San Pedro Sula.
Tras el ataque, la menor sufrió graves lesiones en una de sus orejas y, según relató su madre, sufrió graves lesiones en gran parte externa de este órgano.
La menor fue atacada el pasado viernes 25 de septiembre, luego de salir de su centro educativo.
Claudia Campos, madre de la menor, relató que “la niña venía de la escuela... cuando yo escucho los gritos que la niña me dice: Ma, el perro me muerde. Yo salí con un trapeador, el niño pequeño detrás de mí y la niña de cinco años buscando una piedrita”.
Agregó que “cuando miré a la niña, ya no tenía la oreja, ya la niña estaba ensangrentada. Yo lo que le dije: ‘Deja de pelear con este perro. Vámonos para el Catarino porque la niña se me desangra’”.
“Le pegué con el trapeador. Al rato salió el dueño cuando vio que su hermano estaba peleando con el perro", contó.
"Le dije al verdadero papá de Alison: ‘La niña va a quirófano’, y me dijo ‘después te llamo’, y ese ‘te llamo’ no volvió. Quiero denunciarlo, que sea un papá responsable. Se llama Jairo Murillo y quiero que se haga responsable”, solicitó la madre de la menor.
La madre sostuvo que nunca ha recibido ayuda del padre de su hija; sin embargo, debido a la difícil situación que atraviesa la menor, aseguró que se ve obligada a pedir su apoyo.
También solicitó a los dueños del perro que colaboren con los gastos médicos. La madre reclamó que, debido al paro de labores de los médicos, la menor ha tenido dificultades para recibir atención y, según explicó, ha sido evaluada después de dos procedimientos quirúrgicos.
“Quiero que se lleven al perro, que se lo lleven a un refugio. El perro, cuando ella se lo trajo de las bodegas del mercado, le atacó la mano”, dijo la madre.
La familia salió de la vivienda y, según relató la madre, se ha refugiado temporalmente en otra casa por temor a que vuelva a ocurrir un ataque.
La menor fue trasladada al Hospital Mario Catarino Rivas, en San Pedro Sula. La madre declaró que el canino pertenece a su cuñado.
El pasado lunes 21 de septiembre se reportó el ataque mortal de un perro pitbull identificado como Zeus a su dueño, Alfonzo Maldonado, quien, producto de las graves heridas, falleció en la colonia el Hato de Enmedio de Tegucigalpa.