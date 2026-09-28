“Cuando miré a la niña, ya no tenía la oreja": Perro pitbull atacó a menor de 11 años en SPS

San Pedro Sula, Honduras.- Una menor de 11 años de edad, identificada como Alison Murillo, fue atacada por un perro de raza pitbull en la colonia Lomas de San Juan, en San Pedro Sula.

Tras el ataque, la menor sufrió graves lesiones en una de sus orejas y, según relató su madre, sufrió graves lesiones en gran parte externa de este órgano.

La menor fue atacada el pasado viernes 25 de septiembre, luego de salir de su centro educativo.

Claudia Campos, madre de la menor, relató que “la niña venía de la escuela... cuando yo escucho los gritos que la niña me dice: Ma, el perro me muerde. Yo salí con un trapeador, el niño pequeño detrás de mí y la niña de cinco años buscando una piedrita”.

Agregó que “cuando miré a la niña, ya no tenía la oreja, ya la niña estaba ensangrentada. Yo lo que le dije: ‘Deja de pelear con este perro. Vámonos para el Catarino porque la niña se me desangra’”.