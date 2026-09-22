VIDEO: así reacciona Zeus, el pitbull que mató a su dueño, cuando un agente municipal se acerca a él

Tegucigalpa, Honduras.- Tras las rejas y dentro de las instalaciones de la antigua Penitenciaría Nacional ubicada en el barrio La Hoya se encuentra Zeus, el pitbull que habría asesinado a su propio dueño tras atacarlo la tarde de ayer, lunes, en la colonia Hato de Enmedio de Tegucigalpa. La noticia del ataque ha causado opiniones divididas, luego de que el perro acabara con la vida de Alex Alfonzo Maldonado Bonilla, de 75 años, su dueño. Aunque inicialmente condenaron el ataque, vecinos comenzaron a mencionar y denunciar que el mismo dueño maltrataba al perro “y le pegaba con un leño”, asegurando que la reacción del pitbull pudo derivar de una acción violenta.

“El pobre perro ni lo sacaban y lo golpeaban bastante con un palo de escoba; el perro lloraba”, denunciaron. El relato de los hechos indica que el hombre habría sido atacado en horas tempranas del lunes 21 de septiembre de 2026, por lo que fue a un centro asistencial. Al llegar de regreso a la casa, a eso de las 5 de la tarde, fue nuevamente atacado hasta acabar con su vida; incluso en imágenes se logró observar que el hombre habría perdido su pie producto del ataque. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Tras el hecho, el hijo del fallecido se negaba a entregar su perro, pese haber atacado a su padre. Las autoridades indicaron que no iba a ser sacrificado, sino que iba a estar en un refugio a la espera de los resultados del perro y determinar si tenía rabia.