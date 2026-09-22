VIDEO: así reacciona Zeus, el pitbull que mató a su dueño, cuando un agente municipal se acerca a él

Tegucigalpa, Honduras.- Tras las rejas y dentro de las instalaciones de la antigua Penitenciaría Nacional ubicada en el barrio La Hoya se encuentra Zeus, el pitbull que habría asesinado a su propio dueño tras atacarlo la tarde de ayer, lunes, en la colonia Hato de Enmedio de Tegucigalpa.
La noticia del ataque ha causado opiniones divididas, luego de que el perro acabara con la vida de Alex Alfonzo Maldonado Bonilla, de 75 años, su dueño.
Aunque inicialmente condenaron el ataque, vecinos comenzaron a mencionar y denunciar que el mismo dueño maltrataba al perro “y le pegaba con un leño”, asegurando que la reacción del pitbull pudo derivar de una acción violenta.
“El pobre perro ni lo sacaban y lo golpeaban bastante con un palo de escoba; el perro lloraba”, denunciaron.
El relato de los hechos indica que el hombre habría sido atacado en horas tempranas del lunes 21 de septiembre de 2026, por lo que fue a un centro asistencial. Al llegar de regreso a la casa, a eso de las 5 de la tarde, fue nuevamente atacado hasta acabar con su vida; incluso en imágenes se logró observar que el hombre habría perdido su pie producto del ataque.
Tras el hecho, el hijo del fallecido se negaba a entregar su perro, pese haber atacado a su padre. Las autoridades indicaron que no iba a ser sacrificado, sino que iba a estar en un refugio a la espera de los resultados del perro y determinar si tenía rabia.
Un video viral en redes sociales muestra el momento en el que Zeus, dentro de las instalaciones de la antigua centro penitenciario, está tras las rejas y un agente de la municipalidad se encuentra jugando con él, mientras este le lame la mano y comienza a extenderle la patita, mientras la persona que lo está grabando le empieza a hablar dulcemente.
El clip ha causado una ola de comentarios en redes sociales, usando la popular frase: “no es la raza, es la crianza”, argumentando que alguna acción del dueño de Zeus habría provocado el ataque.
“Qué te habrán hecho, mi amor, para que hayas reaccionado de esa manera”, “Ay no, qué daría yo por adoptarlo, pobre perrito, juzgan a un libro por su portada, ojalá una buena persona y de corazón lindo lo adopte”, “Investiguen al hijo del señor que murió. Yo estoy segura que Zeus no es culpable de lo que pasó”, son algunos de los comentarios en redes sociales.
Las autoridades mantienen las investigaciones para establecer las circunstancias en las que ocurrieron los dos ataques.