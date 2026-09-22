Congreso de Honduras prepara reformas al estilo Bukele para aislar a miembros de grupos terroristas

Tegucigalpa, Honduras.- ​El Congreso Nacional dispensará debates someterá a votación en la sesión de este martes un proyecto de decreto de alto impacto que reforma diversos marcos normativos de seguridad pública. La iniciativa, remitida con carácter de urgencia por el Poder Ejecutivo, busca ampliar las atribuciones de la Policía Nacional, Fuerzas Armadas y del Instituto Nacional Penitenciario (INP). ​El paquete normativo fue formulado tras las determinaciones alcanzadas durante el tercer Consejo Nacional de Defensa y Seguridad (CNDS) celebrado el pasado 18 de septiembre de 2026.

La propuesta ingresó formalmente a la Secretaría del Congreso Nacional mediante el oficio SEP-708-2026 suscripto por la Secretaría de Estado de la Presidencia. ​Durante la reapertura de la jornada legislativa, el pleno escuchó la lectura formal de las reformas legales enviadas por el Ejecutivo para su pronta discusión. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse ​"Someto a consideración del Congreso Nacional el proyecto de decreto que surge del tercer Consejo Nacional de Defensa y Seguridad que se llevó a cabo el 18 de septiembre de 2026, de reforma de los artículos relacionados con los cuerpos normativos de seguridad", expresó Carlos Ledezma, secretario del Congreso Nacional. ​Entre los cuerpos legales que sufrirán modificaciones sustanciales figura la Ley de Trabajo para Personas Privadas de Libertad y de Permanencia para Reos de Alta Peligrosidad, orientada a endurecer los regímenes de aislamiento, control y clasificación de los privados de libertad.

​Asimismo, la propuesta contempla cambios normativos en tres ordenamientos fundamentales del sistema de seguridad pública: la Ley del Sistema Penitenciario, la Ley Orgánica de la Policía Nacional y la Ley de la Policía Militar del Orden Público (PMOP).​"Las reformas propuestas tienen como finalidad fortalecer el marco jurídico aplicable a las instituciones involucradas promoviendo una gestión más eficiente y adecuada de sus competencias en armonía con las necesidades actuales del Estado", indicó Ledezma.

​Dictamen urgente

Tras la lectura oficial del documento, la presidencia del Congreso resolvió turnar la propuesta a una comisión especial técnica para la elaboración inmediata del dictamen respetando los protocolos de seguridad de sus miembros. ​Las modificaciones buscan dotar de mayores facultades operativas e investigativas a las fuerzas del orden ante la escalada de delitos perpetrados por estructuras delictivas en el territorio hondureño.​"Esta propuesta la remitimos de carácter urgente a una comisión especial.

Hay varios compañeros diputados que se han reunido estos últimos días con todos los cuerpos de seguridad; no vamos a dar sus nombres por seguridad, pero se ha avanzado bastante en darle mayores facultades a las autoridades", sostuvo Tomás Zambrano, presidente del Congreso Nacional.

​La presidencia del Poder Legislativo anticipó que la cámara exonerará los dos primeros debates constitucionales mediante dispensa para proceder a la aprobación del paquete normativo en un único debate durante la misma jornada nocturna. ​"Lo turnamos a una comisión especial que aquí hemos nombrado y en un par de minutos vamos a estar aprobando el dictamen y les vamos a pedir que este tema podamos dispensarlo y poderlo aprobar esta misma noche", solicitó el titular del Congreso.

Reformas estilo Bukele