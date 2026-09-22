Congreso Nacional y el INP analizan nuevas medidas de seguridad en cárceles

Tegucigalpa, Honduras.- La junta directiva del Congreso Nacional se reunió en la sede del Poder Legislativo, con autoridades del Instituto Nacional Penitenciario (INP). El propósito del encuentro era discutir reformas y medidas que se deben adoptar en materia de seguridad en los centros penales del país. Lo anterior es parte de las medidas que el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad (CNDS) acordó el viernes anterior para fortalecer la lucha contra la criminalidad organizada.

Al final de la reunión no transcendió mayores detalles de las acciones que se tomarán en los centros penales, ya que muchas de las actividades delictivas que se cometen en el territorio nacional son dirigidas desde las cárceles. Entre las recientes medidas aprobadas por el CNDS están declarar como organizaciones terroristas a la MS-13 y a la Pandilla 18, las que varios de sus líderes están recluidos en las cárceles, desde donde se emiten las órdenes. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

Tomás Zambrano, presidente del CN, anunció además que se remitirá al Legislativo una reforma orientada a establecer un régimen especial para integrantes de estructuras de alta peligrosidad que sean recluidos en los centros penales. La propuesta contempla mayores controles sobre sus comunicaciones y el traslado a módulos de máxima seguridad de personas procesadas bajo estas figuras.

CNDS busca endurecer medidas contra estructuras criminales