Presidente Asfura expondrá ante la ONU los efectos de la sequía en Honduras

Tegucigalpa, Honduras.-La situación climática que atraviesa Honduras será uno de los temas que el presidente Nasry Asfura expondrá durante su participación en la Asamblea General de las Naciones Unidas, en Nueva York, Estados Unidos. El mandatario viajó este fin de semana para participar en la jornada internacional, en la que Honduras planteará las dificultades provocadas por la falta prolongada de lluvias y el comportamiento irregular de las precipitaciones en diferentes regiones del país. Asimismo, el mandatario aprovechará la visita a Nueva York para gestionar recursos para ser destinados a enfrentar las consecuencias causadas por la falta de lluvias en el territorio nacional. La designada presidencial María Antonieta Mejía, dio a conocer que la visita oficial de Asfura a Estados Unidos, "permitirá exponer las acciones que desarrolla el Gobierno como los efectos que las condiciones climáticas están provocando sobre la población y la producción agrícola".

“El presidente va a una visita oficial ante la Organización de las Naciones Unidas a hablar de todo lo que está haciendo por el país, pero también de todo lo que está pasando con el cambio climático y cómo esto nos golpea en nuestro cultivo, pero también golpea a la población hondureña en su conjunto”, destacó la designada presidencial. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse La agenda internacional del mandatario también fue confirmada por el ministro de Comunicaciones, Héctor Ordóñez, quien adelantó que la intervención de Asfura estará enfocada en las consecuencias que estos fenómenos han dejado en la población, particularmente en las comunidades que enfrentan problemas relacionados con el acceso al agua y la disponibilidad de alimentos. “La prolongada sequía y este régimen lluvioso tan anormal que tenemos en Honduras ha provocado una crisis humana”, expresó el funcionario.

103 municipios siguen bajo alerta roja

Debido a la sequía por la presencia del fenómeno de El Niño, 103 municipios de Honduras permanecen bajo la medida de alerta roja y 130 municipios más están bajo amarilla y verde.

El déficit de precipitaciones ha afectado la disponibilidad de agua para consumo humano y animal, al igual que las actividades agrícolas y productivas del país. La designada presidencial destacó que las autoridades gubernamentales ya habían recibido advertencias sobre el comportamiento de la temporada lluviosa y las proyecciones apuntan a que las condiciones de sequía podrían prolongarse hasta 2027. Advirtió que, aunque Honduras todavía no se encuentra en una situación de hambruna, "no se puede descartar un escenario de mayor dificultad si la falta de lluvias se prolonga y continúa afectando la producción de alimentos". Recordó que uno de los objetivos de la participación del presidente Nasry Asfura en la Asamblea General de la ONU será "colocar en el escenario internacional las necesidades de Honduras y buscar mayores recursos verdes para enfrentar los efectos del cambio climático". “Creo que esta es la oportunidad y la plataforma que el presidente requiere para poner en la palestra pública lo que nosotros sufrimos por el tema del cambio climático. Esto podría contribuir a gestionar recursos que Honduras necesita para atender las regiones afectadas”, afirmó Mejía. Explicó que las comunidades que enfrentan mayores dificultades por la falta de agua ya están recibiendo alimentos y tanques para almacenamiento de agua, como parte de las acciones de atención desplegadas por el Gobierno. La ONU informó que un proyecto respaldado por el Fondo Central para la Acción en Casos de Emergencia (CERF) permitió fortalecer la capacidad de 2,500 familias rurales del Corredor Seco hondureño ante los efectos de la sequía. El presidente Asfura se ha desempeñado como presidente de la Coalición de Ciudades de las Américas Latinas por el Cambio Climático, experiencia que le permitió conocer iniciativas orientadas a mejorar la capacidad de las ciudades para enfrentar los efectos ambientales. “Él lideró esa coalición y él tiene bastante conocimiento de qué se lo puede hacer para mejorar las ciudades, y en este caso, qué podemos hacer para traer mayores fondos verdes”, manifestó María Antonieta Mejía. La funcionaria dijo que "el mensaje que el presidente Asfura llevará ante la comunidad internacional estará relacionado también con la necesidad de unificar esfuerzos para reducir las emisiones de gases que afectan la atmósfera".

Asfura se reunirá con otros presidentes