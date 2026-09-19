Nasry Asfura parte rumbo a Nueva York para participar en la Asamblea General de la ONU

✈️ Rumbo a Nueva York. El presidente Nasry Asfura salió este sábado del aeropuerto Ramón Villeda Morales para participar en la 81.ª Asamblea General de la ONU.Durante su visita tiene previsto abordar los efectos del cambio climático en Honduras y sostener reuniones bilaterales con otros mandatarios y organismos internacionales. Así fue su salida del país. #VideosHonduras