Del ring al aula: Gerardo “Chocolate” Sánchez se gradúa como periodista

El boxeador hondureño Gerardo “Chocolate” Sánchez celebró un nuevo triunfo: recibió su título de licenciado en Periodismo en la UNAH y lo hizo luciendo con orgullo su cinturón de campeón.“Nunca dejen que alguien les diga que no pueden lograr las cosas. Tengan fe en ustedes mismos”, expresó Sánchez al compartir un mensaje de motivación con los jóvenes. #VideosHondurasVideo: Alex Pérez| EL HERALDO