Al menos tres buses se incendian en el mercado Jacaleapa de la capital

Tegucigalpa, Honduras.- Al menos tres buses se incendiaron este domingo -20 de septiembre- en el estacionamiento del mercado Jacaleapa, en Tegucigalpa, generando alarma entre las personas que se encontraban en el sector.

El caos se registró en horas de la tarde y provocó la movilización de los cuerpos de emergencia para controlar las llamas y evitar que estas se extendieran a otras unidades o estructuras cercanas.

De acuerdo con la información preliminar, unos tres buses resultaron afectados por el incendio, aunque hasta el momento no se ha establecido qué originó el siniestro.