Al menos tres buses se incendian en el mercado Jacaleapa de la capital

Tegucigalpa, Honduras.- Al menos tres buses se incendiaron este domingo -20 de septiembre- en el estacionamiento del mercado Jacaleapa, en Tegucigalpa, generando alarma entre las personas que se encontraban en el sector.
El caos se registró en horas de la tarde y provocó la movilización de los cuerpos de emergencia para controlar las llamas y evitar que estas se extendieran a otras unidades o estructuras cercanas.
De acuerdo con la información preliminar, unos tres buses resultaron afectados por el incendio, aunque hasta el momento no se ha establecido qué originó el siniestro.
El incendio afectó inicialmente a una unidad y luego alcanzó otros dos buses cercanos.
Las autoridades y equipos de emergencia trabajan en la zona para controlar completamente la situación y determinar las causas que provocaron el fuego.
De manera preliminar, se informó que un hombre habría atacado con piedras varias unidades de transporte y posteriormente les habría prendido fuego. Sin embargo, esta información aún no ha sido confirmada oficialmente.
Se espera que las autoridades brinden más detalles sobre lo ocurrido una vez finalizadas las labores de atención y se realicen las inspecciones correspondientes.