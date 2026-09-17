Transportistas suburbanos reclaman subsidio al Gobierno por alza de combustibles

Tegucigalpa, Honduras.- Los transportistas del servicio suburbano que operan en distintas zonas de Francisco Morazán exigieron al Gobierno que les otorgue un subsidio para enfrentar el incremento sostenido del precio de los combustibles y evitar trasladar mayores costos a los usuarios.
Orlando Godoy Espinoza, transportista de la colonia Reynel Fúnez, explicó que el sector que opera en varias zonas de Francisco Morazán agrupa entre 250 y 260 propietarios, aunque algunos cuentan con tres, cuatro o hasta cinco unidades.
“Estamos hablando de Zambrano, Monterredondo y varios lugares que están en lo que es transporte suburbano, aunque sean buses coaster. También cubrimos varias zonas del sur de Francisco Morazán”, detalló Espinoza.
Entre las zonas que cubren estas rutas se encuentran Reynel Fúnez, Altos de Santa Rosa, Yaguacire, colonia Villeda Morales, Santa Ana, Ojojona, Las Mesitas, La Arcadia, La Venta del Sur y Sabanagrande, entre otros puntos.
“A nosotros se nos concedieron cuatro lempiras en las negociaciones de abril, pero esos cuatro lempiras no fueron por un reajuste de tarifa, sino por el aumento que ha tenido el combustible", afirmó el entrevitado a EL HERALDO
Godoy señaló que desde 2022 el pasaje se mantuvo en 14 lempiras y actualmente es de 18, por lo que el incremento de cuatro lempiras, según explicó, respondió al comportamiento del combustible y no a un reajuste ordinario de la tarifa.
“Nosotros, como transporte suburbano, estamos buscando la forma de que se nos dé un subsidio. El Gobierno solamente quiere cargar más al pueblo y nos manda a pelear con el pueblo”.
El transportista cuestionó que el apoyo estatal al transporte no llegue de la misma manera al sector suburbano y aseguró que existen diferencias en los montos que reciben otros operadores del transporte urbano.
“¿Por qué a los rapiditos sí los subsidia el Gobierno y por qué a nosotros, que somos transporte suburbano, no nos subsidia? Ese es el detalle que estamos planteando”, cuestionó.
De acuerdo con Godoy, antes del incremento de los combustibles los operadores de los coaster conocidos como rapiditos recibían 1,045 lempiras en subsidio, mientras que desde abril el monto habría aumentado hasta alcanzar un total de 2,475 lempiras.
“Perfectamente pueden subsidiar al transporte suburbano también, porque son cantidades bastante grandes de autobuses que prestan servicio a comunidades y municipios que dependen de estas rutas”.
El dirigente del transporte señaló que el precio del combustible representa uno de los principales costos de operación y afirmó que el alza ha reducido el margen de los propietarios de las unidades.
“El combustible está subiendo prácticamente todos los lunes. Ahorita llegamos casi a los 150 lempiras, mientras que anteriormente estaba alrededor de 115 o 120 lempiras”.
Godoy sostuvo que el sector no busca necesariamente un nuevo aumento al pasaje, sino que plantea la entrega de un subsidio conforme a los mecanismos establecidos para el transporte, ante el incremento de los costos de operación.