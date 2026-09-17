Transportistas suburbanos reclaman subsidio al Gobierno por alza de combustibles

Tegucigalpa, Honduras.- Los transportistas del servicio suburbano que operan en distintas zonas de Francisco Morazán exigieron al Gobierno que les otorgue un subsidio para enfrentar el incremento sostenido del precio de los combustibles y evitar trasladar mayores costos a los usuarios.

Orlando Godoy Espinoza, transportista de la colonia Reynel Fúnez, explicó que el sector que opera en varias zonas de Francisco Morazán agrupa entre 250 y 260 propietarios, aunque algunos cuentan con tres, cuatro o hasta cinco unidades.

“Estamos hablando de Zambrano, Monterredondo y varios lugares que están en lo que es transporte suburbano, aunque sean buses coaster. También cubrimos varias zonas del sur de Francisco Morazán”, detalló Espinoza.

Entre las zonas que cubren estas rutas se encuentran Reynel Fúnez, Altos de Santa Rosa, Yaguacire, colonia Villeda Morales, Santa Ana, Ojojona, Las Mesitas, La Arcadia, La Venta del Sur y Sabanagrande, entre otros puntos.

“A nosotros se nos concedieron cuatro lempiras en las negociaciones de abril, pero esos cuatro lempiras no fueron por un reajuste de tarifa, sino por el aumento que ha tenido el combustible", afirmó el entrevitado a EL HERALDO

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Godoy señaló que desde 2022 el pasaje se mantuvo en 14 lempiras y actualmente es de 18, por lo que el incremento de cuatro lempiras, según explicó, respondió al comportamiento del combustible y no a un reajuste ordinario de la tarifa.