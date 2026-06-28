Transporte urbano solo rebajará el pasaje cuando el combustible llegue a L75 por galón

Tegucigalpa, Honduras.- Los transportistas del sector urbano de Tegucigalpa descartaron una rebaja en la tarifa del pasaje, pese a la disminución registrada en el precio de los combustibles durante las últimas semanas. El sector aseguró que únicamente analizará reducir el cobro cuando el galón alcance los 75 lempiras. En las últimas cinco semanas la gasolina superior disminuyó 14.73 lempiras por cada galón; la gasolina regular 12.50 lempiras por galón, y en el diésel, el combustible de mayor consumo en el país, la rebaja acumulada equivale a 15.70 por cada galón.

El dirigente del transporte, Jorge Lanza, afirmó que la reducción de aproximadamente 14 lempiras por galón aún es insuficiente para aliviar los costos de operación que enfrentan los empresarios del rubro. "Cuando el combustible llegue a 75 lempiras por galón, estaremos dispuestos a hablar de una rebaja en la tarifa del transporte", manifestó. Mientras esa condición no se cumpla, el pasaje del transporte urbano en la capital continuará cobrándose al precio actual, a pesar de la tendencia a la baja en los carburantes. Lanza recordó que el Gobierno anunció un subsidio para compensar el impacto del alza en los combustibles y evitar un incremento en la tarifa que pagan los usuarios. No obstante, aseguró que ese aporte económico aún no ha sido entregado a los operadores, situación que, según dijo, ha afectado las finanzas del sector.