Por quinta semana consecutiva, precios de combustibles presentan considerables rebajas

Tegucigalpa, Honduras.-Por quinta semana consecutiva, el precio de los combustibles presenta una reducción, con acumulados que van desde los 12.50 lempiras hasta los 15.70 lempiras por galón.
El acumulado para la gasolina superior representa 14.73 lempiras por cada galón; la gasolina regular, la disminución acumulada es 12.50 lempiras por galón, y en el diésel, el combustible de mayor consumo en el país, la rebaja acumulada en estas cinco semanas equivale a 15.70 por cada galón servido en las estaciones de servicio.
Para esta semana, en Tegucigalpa, el galón de gasolina superior obtiene una rebaja de 2.92 lempiras por lo que su nuevo precio a partir de mañana lunes 29 de junio a las 6:00 de la mañana, será de 132.30 lempiras, mientras que la gasolina regular tendrá un valor de 122.35 lempiras por galón, merced a una disminución en su valor de 2.68 lempiras.
En el caso del queroseno, en la semana comprendida entre el 29 de junio y el 6 de julio, su valor será de 107.75 lempiras por galón, producto de una rebaja de 4.24 lempiras; y en el caso del diésel, la disminución en su costo será de 3.83 lempiras por galón por lo que su nuevo precio será 123.22 lempiras.
Mientras tanto, el cilindro de Gas Licuado de Petróleo (LPG) de 25 libras mantiene su valor de 249.62 lempiras y el LPG vehicular obtiene una rebaja de 0.93 centavos, situándose en 49.42 lempiras por galón.
En San Pedro Sula, la gasolina superior bajará su precio en 2.83 lempiras, por lo que su nuevo costo en bomba será de 128.99 lempiras por galón; la gasolina regular disminuye su valor en 2.60 lempiras y su nuevo costo será de 119.04 lempiras por galón a partir de mañana lunes.
El valor del queroseno en la capital industrial será de 104.41 lempiras por galón, producto de una rebaja de 4.16 lempiras, mientras que el diésel disminuye su precio en 3.75 lempiras.
Entre tanto, el chimbo de 25 libras del LPG doméstico mantiene su valor en San Pedro Sula y localidades aledañas en 228.47 lempiras, y el LPG vehicular obtiene una rebaja de 0.93 centavos, por lo que su nuevo precio será de 45.89 lempiras por cada galón.