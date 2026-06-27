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Limpieza de espacios públicos se extiende a colonias Las Colinas y Kennedy

Las jornadas de limpieza continúan en Tegucigalpa con intervenciones en Las Colinas y la colonia Kennedy, donde se retiró basura, maleza y escombros de espacios comunitarios

  • Actualizado: 27 de junio de 2026 a las 14:00
Limpieza de espacios públicos se extiende a colonias Las Colinas y Kennedy

Además del retiro de residuos sólidos, las cuadrillas acondicionaron zonas verdes con el propósito de reducir focos de contaminación y la proliferación de plagas.

 Foto: Cortesía

Tegucigalpa, Honduras.- Las jornadas de limpieza y recuperación de espacios públicos continúan en distintos barrios y colonias de la capital, con intervenciones recientes en Las Colinas y la colonia Kennedy.

Las cuadrillas municipales realizaron labores de corte de maleza, retiro de basura, escombros y limpieza de áreas que permanecían en abandono.

En la colonia Las Colinas también se eliminaron puntos donde se acumulaban desechos, una situación que había sido reportada por vecinos del sector.

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Mientras tanto, en la colonia Kennedy se desarrolló una limpieza integral que incluyó el despeje de áreas verdes y la recuperación de espacios comunitarios.

Las intervenciones buscan mejorar las condiciones de los lugares utilizados por los habitantes para transitar, reunirse o realizar actividades recreativas.

Además del retiro de residuos sólidos, las cuadrillas acondicionaron zonas verdes con el propósito de reducir focos de contaminación y la proliferación de plagas.

Según la información proporcionada, los operativos se planifican principalmente en sectores donde existen denuncias ciudadanas o se identifican puntos críticos de acumulación de basura y maleza.

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Las autoridades municipales indicaron que estas jornadas forman parte de un programa permanente de limpieza que continuará ejecutándose en diferentes barrios y colonias del Distrito Central.

La meta es intervenir progresivamente más comunidades para recuperar espacios públicos que durante años permanecieron deteriorados o convertidos en basureros clandestinos.

Las labores de limpieza seguirán extendiéndose a otros sectores de la capital, priorizando las zonas con mayor concentración de desechos y aquellas donde los vecinos solicitan la intervención de las cuadrillas.

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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