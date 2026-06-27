Limpieza de espacios públicos se extiende a colonias Las Colinas y Kennedy

Tegucigalpa, Honduras.- Las jornadas de limpieza y recuperación de espacios públicos continúan en distintos barrios y colonias de la capital, con intervenciones recientes en Las Colinas y la colonia Kennedy. Las cuadrillas municipales realizaron labores de corte de maleza, retiro de basura, escombros y limpieza de áreas que permanecían en abandono. En la colonia Las Colinas también se eliminaron puntos donde se acumulaban desechos, una situación que había sido reportada por vecinos del sector.

Mientras tanto, en la colonia Kennedy se desarrolló una limpieza integral que incluyó el despeje de áreas verdes y la recuperación de espacios comunitarios. Las intervenciones buscan mejorar las condiciones de los lugares utilizados por los habitantes para transitar, reunirse o realizar actividades recreativas. Además del retiro de residuos sólidos, las cuadrillas acondicionaron zonas verdes con el propósito de reducir focos de contaminación y la proliferación de plagas. Según la información proporcionada, los operativos se planifican principalmente en sectores donde existen denuncias ciudadanas o se identifican puntos críticos de acumulación de basura y maleza.