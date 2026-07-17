Transportistas advierten que mantener el pasaje en L13 depende del pago del subsidio

Tegucigalpa, Honduras.- Los transportistas del sector urbano advirtieron que la continuidad de la tarifa de 13 lempiras dependerá de que el Gobierno salde la deuda correspondiente al bono compensatorio. El dirigente del transporte, Wilmer Cálix, afirmó que la prioridad del rubro es recibir los pagos pendientes y que, si el Estado no dispone de recursos para hacerlo, deberá plantear otro mecanismo que permita sostener la operación de las unidades. “Nosotros hemos expuesto que el gobierno debe decir cuál es el mecanismo. Nosotros lo que queremos es que nos paguen lo que tienen pendiente con nosotros.

Ya ellos si dicen: ‘En estos momentos el gobierno no tiene los recursos para hacer efectivos los pagos, busquemos otros métodos’, que puede ser revisión de tarifa, está en las manos del Gobierno Central”, expresó. Cálix sostuvo que el transporte urbano es el único servicio de transporte público que mantiene la misma tarifa desde hace varios años, pese al incremento en los costos de operación. Explicó que el aumento en el precio del diésel, los repuestos y otros insumos ha reducido el margen de operación de los empresarios, mientras los ingresos continúan siendo los mismos. “El transporte urbano es el único transporte del país que no le han incrementado la tarifa. Tenemos un costo más alto de operación debido al diésel y al aumento de los repuestos y otros insumos. Seguimos cobrando 13 lempiras desde el año 2017 o 2018; la única forma de oxigenarnos es con el bono compensatorio”, manifestó.