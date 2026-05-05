Gobierno destina L80 millones al mes en subsidio a 3,000 unidades de transporte urbano

Tegucigalpa, Honduras.- Gobierno destina actualmente unos 80 millones de lempiras mensuales al pago del bono compensatorio para el transporte urbano, un beneficio que alcanza a unas 3,000 unidades a nivel nacional. En Tegucigalpa y Comayagüela, más de 1,000 buses forman parte de este beneficio, el cual busca evitar un incremento en la tarifa para los usuarios debido al impacto del incremento de los combustibles a consecuencia de la guerra de Irán. “Nos reunimos con el Instituto Hondureño de Transporte Terrestre y con el ministro de la SIT y nos están pagando los cuatro meses que se nos debían”, expresó Jorge Lanza.

El dirigente del transporte explicó que actualmente se encuentran en un proceso de revisión de acuerdos para garantizar el cumplimiento de los compromisos asumidos por el Gobierno. “Estamos en ese proceso, viendo que se nos cumpla lo acordado y a partir de mañana empezar a revisar las tarifas para definir la tarifa real en Tegucigalpa”, agregó Lanza. Los transportistas habían acordado en asamblea irse a tomas de carreteras esta semana si el gobierno no respondía a sus demandas, sin embargo, Lanza aseguró que están en un compás de espera.

Añadió que el subsidio cubre entre 1,000 y 1,200 unidades en la capital, mientras que a nivel nacional la cifra ronda las 3,000 unidades beneficiadas. “A cada unidad se le paga 1,080 lempiras por día trabajado; si una flota no opera completa, el pago se ajusta únicamente a los buses que prestaron servicio”, puntualizó el empresario. Por su parte, el dirigente del transporte urbano, Marbyn Galo, advirtió que la situación financiera del sector continúa siendo compleja debido al incremento en los costos del combustible.

“Hemos enfrentado situaciones difíciles por factores internacionales que han elevado el precio del combustible, uno de los principales insumos que impacta directamente la operación diaria”, manifestó Galo. El transportista señaló que a pesar de los acercamientos con el Gobierno, aún no se concretan soluciones para cumplir con demandas como la revisión de tarifas. “Se había acordado revisar tarifas bajo un esquema mixto con subsidio, pero la reunión no se realizó, lo que retrasa decisiones urgentes para el sector”, cuestionó. Además, indicó que los incrementos en los carburantes han generado un impacto económico considerable en las operaciones a nivel nacional. “El alza del combustible ronda hasta un 70%, lo que vuelve insostenible el servicio; aunque hay anuncios de pagos, el problema de fondo persiste”, sostuvo el empresario.

Se cumplen con los pagos de subsidios