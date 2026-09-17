Ingrid fue ultimada por su novio en Mirador de Zambrano, horas antes de que su papá falleciera

Tegucigalpa, Honduras.- En medio de mucha consternación, familiares retiraron de la Morgue del Ministerio Público (MP), en la capital, los restos mortales de la joven Ingrid Gabriela Cruz Martínez, de 33 años; quien fuera encontrada muerta en el lugar conocido como Mirador de Zambrano. La mujer fue hallada la tarde del viernes 11 de septiembre en un paraje solitario y boscoso de la aldea de Zambrano, al norte del Distrito Central (DC). Su cuerpo se encontraba en avanzado estado de descomposición. El cuerpo fue localizado después de que el principal sospechoso, Eduin Raúl Portillo Pereira, de 24 años, proporcionara información sobre el lugar donde lo había dejado, tras ser capturado por la Dirección Policial de Investigaciones (DPI). Tras su detención, el sospechoso habría indicado a los agentes dónde estaba el cuerpo de Ingrid. Los investigadores se trasladaron hasta el sitio durante la noche del viernes y confirmaron el hallazgo.

Engaño criminal

Ingrid mantenía una relación sentimental con Portillo Pereira desde hacía varios meses. El domingo 6 de septiembre, ella se comunicó por teléfono con él para contarle que su padre se encontraba grave de salud y que necesitaba dinero para comprar medicamentos. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse El joven le dijo que él le daría 3,000 lempiras para ayudarle con el dinero que necesitaba, pero que tenían que verse en la terminal de buses de Comayagua; ahí se le entregaría. Cruz Martínez tomó un bus en Chamelecón (donde vivía) con destino a Comayagua, para poder verse con su novio Eduin Portillo, la tarde de ese domingo; el viaje era corto, y llegaría a tiempo para poder regresar ese mismo día a Chamelecón.

Antes de salir de su casa, Ingrid le comentó a sus familiares que vendría a Comayagua, que se miraría con esta persona, por que Portillo Pereira le regalaría un dinero. En la última comunicación que Ingrid tuvo con uno de sus familiares, manifestó que ya estaba en Comayagua, que se encontraba bien y que regresaría a Chamelecón unas horas después.

Desde sus teléfono

Al pasar la noche del domingo y no regresar a casa, sus familiares volvieron a escribirle por WhatsApp. Según el relato de sus parientes, recibieron respuestas, entre ellas un mensaje en el que se indicaba que Ingrid regresaba en motocicleta. Los familiares sospecharon que otra persona estaba utilizando el teléfono, pues Ingrid no tenía motocicleta y había viajado a Comayagua en autobús. Mientras la familia intentaba conocer su paradero, a las 5:00 de la tarde del lunes, el padre de Ingrid falleció en su vivienda de la colonia Lempira, en Chamelecón, debido al deterioro de su estado de salud.

Una vez más, los familiares llamaron al número de Ingrid para contarle que su padre ya había fallecido. La llamada fue activada, pero al otro lado del teléfono no se escuchó la voz de Ingrid, si no, la de un hombre: quien contestó fue Eduin. Según el testimonio de los parientes de Ingrid Gabriela, el hombre les expresó en esa llamada que la tenía raptada y que quería 10 mil lempiras a cambio de su liberación. Ellos le suplicaron que no le hiciera nada malo, que tuviera piedad de ella, ya que su papá había muerto y querían comunicarse con Ingrid. Al ver que no hubo respuesta sobre sus exigencias, horas después Eduin les envió fotografías y un video en los que se podía observar el cuerpo de una mujer, con su cuello cortado, ya sin vida. La familia de Ingrid rompió en llanto al conocer el horroroso fin que tuvo la muchacha.

Sin sospechas