Hallan a mujer muerta y torturada en Zambrano, Francisco Morazán

Tegucigalpa, Honduras.- En la madrugada de este sábado -12 de septiembre- fue hallada en la aldea de Zambrano (Francisco Morazán) una mujer muerta, la cual presentaba signos de tortura y cuyo cadáver se mostraba en avanzado estado de descomposición. La fallecida fue localizada en un sector boscoso de Mirador de Zambrano. Hasta el momento, no ha dado a conocer su identidad. Su cuerpo también presentaba signos de recibir disparos de un arma de fuego. Agentes de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) detuvieron al individuo que reportó el hallazgo, esto para fines de investigación sobre el dantesco crimen.

Por otro lado, elementos de Medicina Forense se apersonaron para realizar el levantamiento cadáverico y trasladar los restos humanos a la morgue del Ministerio Público en Tegucigalpa.



Continúan muertes de mujeres

Las muertes violentas contra mujeres en Honduras siguen creciendo semana a semana. El pasado 10 de septiembre en Catacamas, Olancho, fue asesinada una ciudadana identificada preliminarmente como Sara Francisca Romero López, de 43 años de edad. Romero López trabajaba en la Universidad Nacional de Agricultura (Unag). La mujer fue acribillada por sujetos desconocidos en el interior de una vivienda el mismo día en que uno de sus hijos cumplía años.