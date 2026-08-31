Muere mujer tras ser atacada a machetazos por un pretendiente Esquías, Comayagua

Comayagua, Honduras.- Una mujer de 46 años perdió la vida este domingo en el Hospital Santa Teresa de Comayagua, zona central de Honduras, luego de haber sido atacada en la aldea Minitas, municipio de Esquías. La víctima fue identificada como Agustina Gómez Lazo, de 46 años, quien fue trasladada al centro asistencial debido a la gravedad de las heridas sufridas durante el ataque por parte de un hombre que la pretendía. De acuerdo con la información preliminar, la mujer se dirigía a comprar mercadería para su negocio cuando fue interceptada y atacada por un hombre que, según la versión conocida, quería ser su pareja.

El presunto agresor habría acusado a Gómez Lazo de dirigirse a encontrarse con otro hombre, aunque las circunstancias exactas del hecho deberán ser esclarecidas por las autoridades correspondientes. Inicialmente se informó que el atacante era pareja de la víctima; sin embargo, posteriormente se aclaró que no mantenían una relación sentimental y que el hombre era solo un pretendiente de la mujer. Agustina Gómez Lazo fue auxiliada y trasladada hasta el Hospital Santa Teresa tras recibir varios machetazos, donde finalmente se confirmó su fallecimiento. Hasta el momento, las autoridades no han brindado mayores detalles sobre la captura o identificación del presunto responsable del ataque.

Buscan crear penas más duras contra femicidios