Condiciones secas predominarán este 31 de agosto en Honduras, pero habrá lluvias aisladas

Jairo García, pronosticador de turno de Cenaos , explicó que el transporte de humedad desde el mar Caribe y el océano Pacífico favorecerá las precipitaciones en áreas de las regiones occidental, central, norte y oriental.

Tegucigalpa, Honduras.- Condiciones secas predominarán este lunes 31 de agosto en la mayor parte del territorio hondureño, aunque se esperan lluvias y chubascos débiles a moderados aislados, acompañados de actividad eléctrica, en varias regiones del país.

En cuanto al oleaje, se espera una altura de 1 a 3 pies en el litoral Caribe y de 1 a 3 pies en el Golfo de Fonseca.

El pronosticador agregó que las lluvias y chubascos serán aislados y podrían estar acompañados de actividad eléctrica.

“En este día predominarán condiciones secas en la mayor parte del territorio nacional”, detalló García.

Para Tegucigalpa se pronostica una temperatura máxima de 31 grados y una mínima de 20 grados.

En la región central, la máxima será de 33 grados y la mínima de 21 grados.

La región insular tendrá temperaturas de 31 grados como máxima y 28 grados como mínima.

En la región norte, los termómetros alcanzarán una máxima de 34 grados y una mínima de 25 grados.

Para la región oriental, se prevé una máxima de 33 grados y una mínima de 21 grados.

La región sur registrará la temperatura máxima más alta del país, con 40 grados, mientras la mínima será de 29 grados.

Finalmente, en la región occidental se espera una máxima de 34 grados y una mínima de 17 grados.

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