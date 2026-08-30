Vehículo a exceso de velocidad lanza estructura contra peatón en bulevar Morazán

Tegucigalpa, Honduras.- Un video compartido por el Sistema Nacional de Emergencias 911 captó el momento en que un accidente de tránsito dejó a un peatón con fuertes lesiones en el bulevar Morazán, en Tegucigalpa.
Las imágenes muestran cómo un vehículo, aparentemente fuera de control y a exceso de velocidad, impacta contra una estructura de contención de concreto.
Tras el fuerte choque, parte de las barreras sale proyectada hacia la acera, donde circulaba un hombre de mediana edad, quien intenta apartarse al percatarse de lo que ocurría.
Sin embargo, en cuestión de segundos, el peatón cae al suelo tras ser impactado violentamente por dos de las estructuras de contención desplazadas por el automotor, mientras el vehículo termina estrellándose metros más adelante.
El video también muestra que, segundos después del accidente, el conductor y los pasajeros bajan del vehículo para observar los daños provocados por el impacto y se abrazan entre ellos.
A pocos metros, mientras tanto, el peatón permanece tendido sobre la acera e intenta moverse, incluso se arrastra buscando ayuda, tras las fuertes lesiones sufridas durante el accidente.
A través de su sistema de videovigilancia, el 911 coordinó la respuesta de los equipos de emergencia para atender a la víctima.
El hecho vuelve a poner en evidencia los riesgos que representa conducir sin respetar los límites de velocidad y las normas de seguridad vial, una conducta que puede poner en peligro la vida de peatones y otros usuarios de la vía pública.