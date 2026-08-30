Vehículo a exceso de velocidad lanza estructura contra peatón en bulevar Morazán

Tegucigalpa, Honduras.- Un video compartido por el Sistema Nacional de Emergencias 911 captó el momento en que un accidente de tránsito dejó a un peatón con fuertes lesiones en el bulevar Morazán, en Tegucigalpa.

Las imágenes muestran cómo un vehículo, aparentemente fuera de control y a exceso de velocidad, impacta contra una estructura de contención de concreto.

Tras el fuerte choque, parte de las barreras sale proyectada hacia la acera, donde circulaba un hombre de mediana edad, quien intenta apartarse al percatarse de lo que ocurría.