Muere hombre que fue atropellado en barrio El Bosque de Tegucigalpa

Tegucigalpa, Honduras.- Este domingo -30 de agosto- se reportó que un hombre que fue víctima de atropello en el barrio El Bosque de Tegucigalpa perdió la vida en el Hospital Escuela. De acuerdo a información de Radio Cadena Voces, el fallecido fue identificado preliminarmente como Carlos Alberto Hernández Flores, de 35 años, quien sufrió el accidente el pasado 27 de agosto. Según un video divulgado en redes sociales, Hernández Flores se encontraba en medio de la calle agachado, cuando de repente un automóvil Honda Civic lo embistió, quedando su cuerpo debajo del automotor.

De acuerdo al relato de un pariente citado por Radio Cadena Voces, el conductor se bajó de su vehículo para auxiliarlo y trasladarlo a un centro asistencial privado, donde fue dado de alta. Sin embargo, dos días después, el hombre volvió a presentar complicaciones y fue remitido al Hospital Escuela, ingresando al centro hospitalario sin signos vitales.

Más muertes por atropello

Los accidentes de tránsito siguen dejando muertes en Honduras, incluyendo aquellos que mueren por atropellamiento. En la noche del pasado sábado 29 de agosto en el sector de Chamelecón en San Pedro Sula, un motociclista murió tras ser atropellado por una camioneta. El incidente vial ocurrió en la colonia Lempira. De acuerdo al medio Más Noticias 39, preliminarmente la víctima fue identificada únicamente como "Maynor".