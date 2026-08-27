Rastra queda al borde de una casa y deja un muerto en Santa Cruz de Yojoa

Santa Cruz de Yojoa, Cortés.- Una tragedia se registró la tarde de este jueves 27 de agosto en el sector de El Balín, Santa Cruz de Yojoa, donde un aparatoso accidente vial dejó preliminarmente una persona muerta y varias más heridas.

El percance ocurrió aproximadamente a la 1:30 p. m. y provocó alarma entre los pobladores de la zona, además de generar una considerable congestión vehicular en la carretera CA-5, principalmente en el tramo que conduce hacia Tegucigalpa.

De acuerdo con información preliminar, el conductor de una rastra habría perdido el control del automotor, lo que ocasionó que se saliera de la carretera e impactara contra un taller de motocicletas, dejando varias unidades destruidas debido a la fuerza del choque.

Las imágenes difundidas desde la zona permiten observar la dimensión del accidente, ya que el cabezal amarillo con naranja quedó a pocos metros de una vivienda, generando preocupación entre los residentes del sector.