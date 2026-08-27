Rastra queda al borde de una casa y deja un muerto en Santa Cruz de Yojoa

Santa Cruz de Yojoa, Cortés.- Una tragedia se registró la tarde de este jueves 27 de agosto en el sector de El Balín, Santa Cruz de Yojoa, donde un aparatoso accidente vial dejó preliminarmente una persona muerta y varias más heridas.
El percance ocurrió aproximadamente a la 1:30 p. m. y provocó alarma entre los pobladores de la zona, además de generar una considerable congestión vehicular en la carretera CA-5, principalmente en el tramo que conduce hacia Tegucigalpa.
De acuerdo con información preliminar, el conductor de una rastra habría perdido el control del automotor, lo que ocasionó que se saliera de la carretera e impactara contra un taller de motocicletas, dejando varias unidades destruidas debido a la fuerza del choque.
Las imágenes difundidas desde la zona permiten observar la dimensión del accidente, ya que el cabezal amarillo con naranja quedó a pocos metros de una vivienda, generando preocupación entre los residentes del sector.
Ante la emergencia, equipos de socorro y ciudadanos que se encontraban en las cercanías acudieron al sitio para auxiliar a las personas afectadas, mientras los primeros reportes señalaron que varios individuos resultaron heridos y recibieron atención tras el accidente.
Con base en los datos presentados en el foro nacional "Violencia y Seguridad en Honduras: balance 2022-2025 y datos preliminares de 2026", compartido por el Observatorio Nacional de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (OV-UNAH), alrededor de 18 a 20 personas mueren diariamente en Honduras por causas externas a la violencia, contabilizando 218 suicidios, 385 muertes de causa indeterminada, 329 muertes no intencionales y 1,018 eventos de tránsito.