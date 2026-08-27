Masivos cortes de energía eléctrica programados para este viernes 28 de agosto en Honduras

Tegucigalpa, Honduras. - La Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) dio a conocer las zonas en las que se estará interrumpiendo el servicio eléctrico este viernes 28 de agosto. Varios sectores de diferentes municipios fueron incluidos en la lista de las zonas que se quedarán sin energía: Cofradía, municipios de Santa Bárbara, San Francisco de Yojoa y varios municipios de Cortés y Comayagua. Los cortes de energía están programados hasta por un lapso de más de siete horas para algunas zonas. Las autoridades de la ENEE argumentan que estarán realizando trabajos de mantenimiento.

Cofradía, Cortés, de 8:00 a. m. a 4:00 p. m.

Exclusivo de Generadores Solares S. A. de C. V. (GESOLSA) - El Pollito.

Sectores de Santa Bárbara de 8:00 a. m. a 4:00 p. m.

Col. Vida Nueva, Col. Santa Elena, Col. Villas Campestre, Col. Montelimar, Naco, La Acequia, San José de Majada, San Antonio de Majada, Montegrande, Agua Sucia, La Laguna Quimistán, Camalote, Tejeras, San Marcos, El Higuito, Ocotal Tupido, Correderos, San Juan del Sitio, San José del Cacao, El Ciruelo, La Flecha, Pinalejo, La Ceibita, Petoa, Pueblo Nuevo, Pueblo Viejo, Santa Cruz Minas, Lear, Green Valley, Ingenio Chumbagua, Envasa 2, Generadora Los Laureles (Cuyagual).

Cofradía, San Pedro Sula, de 8:00 a. m. a 4:00 p. m.

Col. Km 71, Col. Nuevo Chamelecón, Col. Lempira 1, 2 y 3, Col. La Fortaleza, Casa Quemada, Col. 24 de Abril II, Col. San Jorge, Col. Brisas del Valle I y II, Col. 10 de Enero, Col. Gracias a Dios, Cofradía, Rancho Manacal, Zoli Cofradía, Envasa 1, Brisas de Occidente 3, Col. Miguel Paz Barahona, Col. Lisandro Paz, Col. San Jerónimo, Col. Rivera Fajardo, Col. San Bartolo. Col. Los Ángeles, Col. 4 de Febrero, Col. Arévalo, Col. San Isidro, Col. Miramontes, Col. Guadalupe, Col. San Juan Bosco, Col. Tito Consani, barrio El Campo, Col. La Hoya, Col. Las Flores, Col. San Manuel, Col. Millenium, Col. 9 de Mayo I y II, Col. El Paraíso II, Col. Santo Domingo, Col. Villas de Cofradía, Col. Matamoros, Col. La Primavera, Col. Salazar, Col. Las Colinas II, Col. Villa de los Maestros, Col. Altos de Cofradía I y II, Col. Senderos de Occidente, Col. Cacao III, Col. La Victoria, Col. Suvahn.

Municipios de Santa Bárbara, de 8:30 a. m. a 11:30 a. m.

Santa Bárbara: Río Seco, San Luis Planes, Lomas del Águila, La Unión del Dorado, Plancito de Suyapa, El Sauce. Gualala: Quebrada Arriba, Gualjoquito, Santa Rosita. Ilama: La Estancia, San Juan de la Cruz, La Cañada, Uncana, El Capulín, El Zarzal, Generadora Cececap, El Bálsamo, Centro Penitenciario El Pozo. San José de Colinas: Loma Larga, La Isla. Chinquilla, San Miguel de las Lajas, Piedra Grande, San Francisco del Carrizal, El Triunfo, Pinabete, Mata de Ruda, El Manteado, El Zapotal, Peña Blanca, Santa Cruz Cuchilla, La Victoria, Laguna Colorada, La Libertad, San Francisco del Carrizal, Victoria, El Encanto, Undiciones, El Ceibón, La Unión, Agua Helada Arriba, El Jicatuyo, La Barquera, Las Trojas, Laguna Colorada, Colonia Alemana, La Comunidad, El Porvenir, El Zapote, Cacaulapa, La Alianza, Laguna Inea, Agua Helada Abajo, El Gicaral, San José de Colón, Peña Blanca, Nueva Esperanza, Montevista, El Progreso, Jicaral, La Nueva Florida, San Luis Planes, San Luis del Pacayal, Cantiles.

San Francisco de Yojoa, Cortés, de 8:30 a. m. a 11:30 a. m.

San Luis: Yamala, Las Rosas, Agua Buena, Puerta del Naranjo, Villa Luz, Los Llanos, San Francisco, El Barro, Tejutales, San Isidro, Azacualpa, San Juan, Calpules, Palmas, Cuchilla El Roble, Berbenales, Colirio, Los Pinos, Terrero, Las Golondrinas, Piedras Azules. Chinda: San Rafael, Las Breas, Platanales, Cablot al. Trinidad: El Diviso, Corozal, La Alegría, Las Trojes, El Tigre, San Francisco, Pinabete, El Carmen, El Guineal, La Unión, Cebadilla, La Huerta, El Rodeo, El Higuito, Santa Rosita, La Angostura, Chimizales, Tascalapa, Matasanales, La Guama, El Carrizal, Montecristo, Buenavista, La Leona, Aguacatales, El Rosario. Concepción del Norte: Concordia, La Flores, El Robledal, Santa Ana, Cuchilla Alta, El Macuelizo, El Cerrón, Las Tintas de Ulúa, Camalotales. Petoa: Quebraditas, Barandillales, Camalotales de Petoa, Agua Zarca, Honduritas.

Municipios de Santa Bárbara, de 8:30 a. m. a 11:30 a. m.

Centro Educacional Adventista (CEA), American Pacific (Mina El Mochito). Los Naranjos: Bijao, Quelepa, Cedral, Las Vegas, barrio San Juan, Las Flores del Bijao, Los Laureles, Unión Suyapa, Nueva Esperanza, San José de los Andes, aldea Los Coquitos, Las Marías, El Sauce, El Novillo, Buenos Aires, El Cielito, La Quebradita. Casco urbano de Las Vegas, El Mochito, El Ponciano, El Palmar, Buena Vista, El Aguaje, El Carreto, Góngora, El Águila, La Ruda, El Encinal, Los Aguajes. San Pedro Zacapa: Mojarras, Agalteca, El Campesinado, La Boquita, Azacualpa, Canculunco, San Antonio de Chuchuitepeque, El Ocote, Agua Zarca, Plan de Encima, El Tablón, El Barrial, Agua Caliente, Mojarras, Crucitas, Quebrada Honda, Generadora Canjel, Generadora Zacapa. Concepción Sur: Nueva Esperanza, Los Nuevos Achotes, El Playón, La Isla, Pinabete, La Vuel­tosa, Peña Blanca, El Timbo, La Laguna y Los Troches, El Aguaje, La Laguna, Las Crucitas, Ojo de Agüita, Los Rodríguez. San Francisco de Ojuera: San Antonio de Chichuitepeque, La Sabana, El Zapotal, Plan de Los Hoyos, barrio Los Dolores, La Chapa, Las Delicias, El Hatillo, El Pilón, El Molo, El Chaparrón, El Diviso, Santa Fe, El Gavilán, La Estancia, San Antonio, San Ramón, Aguacatal, Piedras de Agua, La Vega, La Placa, Copinil, Regadillo, Pueblo Nuevo, Los Cedros, Villanueva, San Isidro, Nueva Esperanza, San Vicente, Los Mayorga, Pimienta, El Pilón, Santa Ana, La Palca, La Vereda, La Chorrera, Bordo Villanueva, El Barrial, Los Laureles, Tejeras, Nueva Esperanza. Ceguaca: casco urbano de Ceguaca, San Juan, La Libertad, El Edén, Santa Ana, Agua Blanquita, Cuchilla, Los Obrajes, Jololo, Teoxinte, Santa Rita, El Plan, El Jengibral, Buenos Aires, El Aguaje, San Fernando, El Tanque, San Juan.

San Francisco de Yojoa, de 8:30 a. m. a 11:30 a. m.

Río Lindo, Cañaveral, La Virtud, El Zapote, Tapiquilares, San Buenaventura, Generadora Río Blanco, San Francisco de Yojoa, Quebradas de Agua, Fundación Ahle, parte de aldea Oropéndolas, Granja Avícola La Unión, La Adelta, Borbotón, AYSA, La Calera, Amapa, Colonia San Juan, Santa Rosita, Casitas, San Antonio de Cortés, Nueva Granada, El Sitio, Vallecito, San José de Cordon­cillos, La Valencia, La Química, La Aurora, La Masica, La Calera, Los Hules, El Aguacate, La Chachona, El Sitio, Loma Larga, Tule, El Encanto, Limones, Santa Rita, Guayabas Agrias, La Providencia, Agua Zarca, Quebrada Seca, La Cuchilla.

Zonas Cortés y Comayagua, de 8:30 a. m. a 11:30 a. m.