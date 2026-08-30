Motociclista muere tras ser arrollado por una rastra en Río Lindo

Cortés, Honduras..-Un motociclista perdió la vida en un accidente de tránsito registrado en la carretera que conduce hacia el sector de Río Lindo, Cortés, luego de ser arrollado por una pesada rastra. La víctima fue identificada como Juan Amaya, de 55 años de edad, quien se desplazaba en una motocicleta cuando ocurrió el percance vial. De acuerdo con la información preliminar, el motociclista fue embestido por el vehículo pesado en circunstancias que aún no han sido esclarecidas.

El impacto provocó que Amaya cayera sobre la carretera y sufriera lesiones que le provocaron la muerte en el lugar del accidente. Tras el hecho, familiares de la víctima se trasladaron hasta el sitio para conocer lo ocurrido y constataron que el hombre había fallecido. Según la información disponible, los familiares no esperaron la llegada de las autoridades y procedieron a levantar el cuerpo de Juan Amaya.